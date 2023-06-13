Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Tatar daha sonra 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

'GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Tatar açıklama yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Seçimler bir demokrasi şöleni içinde, Türk milletine yakışır şekilde gerçekleşti. Göreve başlamamızın ardından ilk yurt dışı ziyaretimizi KKTC'ye yaparak geleneğimizi devam ettiriyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğiz, bu da bizim bir geleneğimizdir" dedi.

YAPICI VE SONUÇ ODAKLI TUTUM

Kuzey Kıbrıs'ta artık elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacağını söyleyen Erdoğan, "Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı bir tutum izlemiştir. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler adanın tek egemeni olma hayallerini sürdürüyor. Buna inanlara gerçeklerle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir. Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son toplantısı bundan ibarettir" dedi.

'ÇIKARLARINIZI KORUYACAĞIZ'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzurumuz demektir. KKTC'ye katkılarımızı devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit sağlık hizmeti almasını sağlayacağız." Erdoğan, "Denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Barışı engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz karşımıza bu tür engeller çıkarılmasını istemiyoruz. Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin istiyoruz" dedi.

TATAR: MAVİ VATAN EMİN ELLERDEDİR

TATAR yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir. Sizlerin desteğiyle yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve kararlılığı içindeyiz. Mavi Vatan emin ellerlerdir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti'yle uyum içerisindedir. Aramızda bulunmanız bize güç veriyor. Kıbrıslı Türklerin Rumlar kadar egemenlik hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

HAVALİMANINDA SEVGİ SELİ

KKTC'DE yaşayan KKTC halkı ve Lefkoşa'daki Azerbaycan halkı, Erdoğan'ın ziyaretinden saatler öncesinde havalimanına akın etti. Havalimanında Erdoğan'ı bekleyen Azerbaycanlılar, Azerbaycan bayrakları ile Erdoğan'ı sevgi seli ile karşıladı. "Yaşa yaşa Erdoğan", "Türkiye- Azerbaycan" sloganları atan halk, Başkan Erdoğan'ı dakikalarca bekledi.

'KIBRIS TÜRK HALKINA AŞKLA HİZMET ETTİK'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki temasları kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Başkan Erdoğan, anıt özel defterine şunları yazdı: "Aziz Atatürk; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere yeniden huzurunuzdayız. 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemizde yapılan seçimlerde bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar kendi vatandaşlarımızın yanı sıra Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkına da aşkla hizmet ettik. İnşallah yeni dönemimizde de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Kıbrıs Türkü kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ruhun şad olsun."

GİRİŞİMCİ KADINLARIN ÜRÜNLERİNİ İNCELEDİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), temasları kapsamında Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Üretim ve Satış Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Emine Erdoğan, "Girişimci ruhlu, başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.