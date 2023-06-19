Ayşegül’ün yüzü perukla güldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen deprem felaketinin hemen ardından lösemi olduğunu öğrenen 15 yaşındaki Ayşegül Hüzmeli, tedavi sürecinde saçlarını kaybedince üzüntüsü katlandı. Genç kız, Aydınlı kuaför Kenan Kaya'nın hediye ettiği peruk ile hayata daha güçlü tutunacak. Ayşegül'ün gülümsemesinin her şeyden değerli olduğunu dile getiren 36 yıllık kuaför Kenan Kaya ise, "Kanser hastaları için 19 yıldır peruk hazırlıyorum. Şimdiye kadar 800'den fazla kanser savaşçısına peruk hediye ettim.

BENİ MUTLU ETTİ

Konuşmasına devam eden Kaya- Güzel Ayşegül Hüzmeli'yi kanserle savaşında saçlarının dökülmesi mutsuzlaştırmış. Bana haber verilmesiyle Ayşegül'e beğendiği ve kendisine yakışan bir peruk hazırlayıp gönderdim. Ayşegül'ün hayata gülümseyerek baktığını görmek beni çok mutlu etti"