Uşak’a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'DE 15 Haziran günü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralanan Uşaklı Sözleşmeli Er Özcan Kaya, 8 gün sonra şehit oldu. 15 Haziran 2023 günü sabaha karşı saat 03.30 civarlarında Kuzey Irak'a yol kontrolüne giden tim ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uşaklı Sözleşmeli Er Özcan Kaya ağır yaralandı. Çıkan çatışmada şarapnel parçası ve göğsüne kurşun yarası alan Kaya, Hakkari Çukurca'da ilk müdahale yapıldıktan sonra GATA Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 gündür yaşama tutunmaya çalışan 15 yaşındaki Kaya, dün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Nişanlı olan şehit askerin, bugün baba ocağı olan Banaz ilçesine bağlı Öksüz köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

ALANYA SEHİDİNİ TOPRAGA VERDİ

PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde çatışmada yaralandıktan bir hafta sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras (27), memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi. Bekar olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın 5 yıllık asker olduğu öğrenildi.