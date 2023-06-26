PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fonlanan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ; teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Yanardağ, siyasi mahkum' olarak bahsettiği bebek katili Öcalan hakkında, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir." ifadelerini kullandı. Yanardağ, teröristbaşı Öcalan'a uygulan tecritin kaldırılması gerektiğini de belirtti.

Merdan Yanardağ'ın canlı yayındaki skandal sözlerinin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, Tele 1 hakkında inceleme başlatıldığını ifade etti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Tele 1'deki açıklamaları nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Merdan Yanardağ gözaltına alındı.