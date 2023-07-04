ALES 2 başvuruları başladı mı? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

2023 ALES/2 başvuru tarihleri, üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.
20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan ALES/2 sınavı başvuruları bugün başlayacak. Peki, 2023 ALES/2 başvuruları başladı mı?
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/2 başvuruları 4 Temmuz 2023 tarihinde (bugün) başlayıp, 10 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.
Sınavın geç başvuruları ise 19 Temmuz 2023 tarihinde alınacak.
ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak.