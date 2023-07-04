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Haberler Gündem ALES 2 başvuruları başladı mı? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES 2 başvuruları başladı mı? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 (ALES/2) başvuruları için geri sayım başladı. ALES/2 nasıl başvurulur? ALES/2 2023 Başvuru ücreti ne kadar? ALES şartları neler, kimler başvurabilir?

2023 ALES/2 başvuru tarihleri, üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.

ALES 2 başvuruları başladı mı? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan ALES/2 sınavı başvuruları bugün başlayacak. Peki, 2023 ALES/2 başvuruları başladı mı?

ALES 2 başvuruları başladı mı? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 4 Temmuz 2023 tarihinde (bugün) başlayıp, 10 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

ALES 2 başvuruları başladı mı? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

Sınavın geç başvuruları ise 19 Temmuz 2023 tarihinde alınacak.

ALES 2 başvuruları başladı mı? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak.

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