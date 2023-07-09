Dev narko terör operasyonunda 16 milyon kök kenevir ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko- Terör operasyonlarında 16 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan operasyonla bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildiğini belirtti.

Operasyonlar çerçevesinde 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi ve 73 kilogram toz esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili 15 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

İZMİR'DE YÜKLÜ MİKTARDA BONZAİ VE HAP ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'DE polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 150 gram bonzai ve 20 bin ecstasy hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Gerçekleştirilen çalışma sonucu şüpheliler, uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

EMNİYETTEKİ işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. tutuklanırken, H.C.A. ve A.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.