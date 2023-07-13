“FETÖ mevcut olduğu her ülke için tehdittir”

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da SETA'nın düzenlendiği '7. Yılında 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz'u unutmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nda milletimiz Anadolu irfanıyla aklını kullanıp böyle yapılardan uzak dururken, devlet aklı da FETÖ gibi örgütleri kaynağında kurutmaya devam edecektir" dedi.

'TARİHİ ADIMLAR ATTIK'

FETÖ'NÜN mevcudiyet ve faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için güvenlik tehdidi teşkil ettiğini özellikle vurguladıklarını söyleyen Yılmaz, "Çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütler, FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmişlerdir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları kapsamında imzalanan Üçlü Mutabakat Muhtırası'nda da FETÖ bir terör örgütü olarak kayda geçmiştir. Yoğun girişimlerimiz neticesinde 20 ülkede 228 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp, Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmiştir. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türk demokrasisine vurulan vesayet prangalarının kırılması yönünde tarihi adımlar attık; atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.