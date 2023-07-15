Anıtlar ve müzelerle 15 Temmuz...

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren artık darbe girişimi her gün anılmaya başladı. Bu sebeple de şehit olanları unutmamak

ve onları her zaman anmak adına anıtlar dikildi, müzeler tasarlandı ve sergiler açıldı. Eğer yolunuz bu yerlere düşerse mutlaka uğramalısınız.

İZMİR

Ege Üniversitesi'ne açılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı'nın açılışı 2020'de yapıldı. Oldukça büyük bir anıt olmasının yanı sıra İzmir'de dikilen en iyi anıtlardan birisidir.

ANTALYA

ANTALYA Kepez Belediyesi tarafından da 15 Temmuz Demokrasi Anıtı açıldı.

BİLECİK

BİLECİK'TE yapılan şehitler anıtı ise Rabia işaretlidir. Bu sebeple de mimari olarak diğer anıtlardan farklıdır.

İSTANBUL

İSTANBUL'UN farklı bölgelerinde şehitlerimiz için anıtlar dikildi. Bunlardan birisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Çıkışı'nda yer alan '15 Temmuz Şehitler Anıtı'dır. Şehitler Makamı olarak da anılır. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Üsküdar'da açıldı. Aynı zamanda anıt beşgen olarak tasarlanmıştır ve aslında kenetlenmeye vurgu yapmaktadır. Üzerinde de şehitlerimizin adları bulunuyor. Bu anıt aynı zamanda müze olarak da tasarlandı ve hain darbe girişimini unutturmamak, şehitlerin anılarını yaşatmak için yapıldı. İçerisinde bütün dünyadaki darbelerin kronolojisi, 15 Temmuz gecesi gösterilen destansı direnişin bütün yönleriyle aktarıldığı bir açıklama bulunuyor. Ayrıca şehitlerin bazı kişisel eşyaları da sergileniyor.

BURSA

BURSA'DA hazırlanan bu anıt ise 107 ton ağırlığında olmasıyla dikkat çekiyor. Tek parça mermerden oluşan ve 15 Temmuz şehitlerinin de isminin yazılı olduğu bu anıt oldukça önemli.

DİĞER İLLERDE İNŞA EDİLEN 15 TEMMUZ ANITLARI

ŞANLIURFA'DA da 15 Temmuz gecesini anlatan özel bir anıt hazırlandı. Bu anıtta tankın üzerine çıkan vatandaşları temsil eden figürler ve tanka dur işareti yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan figürü yer alıyor. Mersin'de de Ömer Halisdemir'i yaşatmak için heykeli yapıldı. Rize, Balıkesir, Isparta, Niğde, Hatay ve Sivas gibi bölgelerde de 15 Temmuz anıtları yapıldı. Türkiye'deki 7 bölgede de 15 Temmuz Şehitler Anıtı görüyoruz.

15 TEMMUZ MÜZELERİ

İSTANBUL

HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ

İSTANBUL'A açılan Hafiza 15 Temmuz Müzesi bu destansı direnişi gelecek nesillere de aktarmayı ve ortak bir hafıza oluşturmayı amaçlıyor. İçerisinde 15 Temmuz ile birlikte Türkiye ve dünyadaki darbeler, sömürgeler ve koloniler anlatılıyor. Aynı zamanda askeri vesayet ile sömürgecilik tarihi üzerine de kısa bir anlatı sunuyor. İstanbul'a yolu düşen herkes bu müzeye uğramalı.

ANKARA

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜZESİ

ANKARA'DA bulunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi de gidilip görülmeli. O geceki olayların, Türk milletinin sergilediği kahramanlıkların, özgürlük ve demokrasiyle bağlılığının gelecek nesillere aktarmak amacıyla açılan müze içerisinde ihtiyacınız olan her bilgiyi bulacaksınız. Ziyaretçiler bu anlamda her konuyla ilgili bilgilendiriliyor.

GAZİANTEP

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜZESİ

Aslında Türkiye'nin ilk 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Gaziantep'te açılmıştır. Darbe girişiminin bir yansıması olan müzenin bütün duvarları düzensiz ve asimetrik bir perspektif ile ele alınıyor. O gün yaşananlar mekânsal olarak tekrar üretilmiştir. Aynı zamanda gelecek nesle bütün detaylarıyla aktarılması amaçlanırken aynı zamanda geleceğe emin adımlarla yürüme gerekliliğini de ziyaretçilere hatırlatmak isteniyor.

SAMSUN

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜZESİ

SAMSUN'DA bulunan 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi çok geniş kapsamlı tasarlandı. Malazgirt Zaferi'nden Osmanlı'ya ve oradan da 15 Temmuz'a kadar gelen sürecin en önemli dönemleri yansıtılıyor. Müze çalışmaları bittikten sonra ziyarete açıldığında da çok fazla ilgi gördü.

ÇORUM

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MÜZESİ

BİR diğer müze de Çorum'da açıldı. İçerisinde balmumu heykelleriyle başta Ömer Halisdemir olmak üzere bütün şehitlerimizi görmeniz mümkün. Bu müze, 1740 metrekare alana inşa edildi ve darbe girişiminin 2. Yılında ziyarete açıldı. Hala da fazlasıyla ilgi görmeye devam ediyor.

15 TEMMUZ SERGİLERİ

MÜZE ve anıtlara ek olarak o akşamı yansıtan ölümsüz eserlerin olduğu sergiler de açıldı. Aslında şu ana kadar çok sayıda sergi açılmıştır ve şehrin her tarafında da onları ilgiyle karşılayan ziyaretçileri olmuştur. İzmir'de geçtiğimiz yıl 15 Temmuz şehitleri anısına fotoğraf sergisi açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde açılan sergiye çok fazla ziyaretçi oldu. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Sergisi açıldı ve görüntü olarak da tasarım olarak da başarılı bir sergi oldu. Buna ek olarak sanat galerilerinin bazılarının içerisinde de 15 Temmuz temalı sergiler düzenleniyor. Özellikle de her sene 15 Temmuz haftasında mutlaka İzmir'de bir sergi görmeniz mümkün. Bunlardan birisi Balıkesir'de açılan fotoğraf sergiyken bir diğeri de Kütahya'da açılan '15 Temmuz Türkiye Geçilmez Çağrılı Karma Sergisi' idi. Dumlupınar Üniversitesi tarafından hazırlanan bu sergi oldukça geniş kapsamlıydı. Tekirdağ Belediyesi tarafından da '15 Temmuz Resim Sergisi ve Anı Defteri' açıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı bu sergi, beğeni topladı. Bütün şehitlerimizin isimlerinin anıldığı sergide hazırlanan çizimler oldukça başarılıydı. Bu sergiler düzenli olarak hazırlanıyor.