HSK kararnamesi yayımlandı! 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar bugün itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameye göre 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmaküzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Kararname ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KARASU ADLİYESİNE İLK KEZ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ATAMASI YAPILMIŞ OLDU'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kararla ilgili Twitter hesabından bir açıklama daha paylaştı. Açıklama şu şekilde: HSK'nın 2023 yaz kararnamesiyle birlikte Adli yargıda 3036 kişiye ilişkin atama yapıldı. Bu kapsamda 20 ilimizin Cumhuriyet Başsavcısı değişmiş oldu. Bunun yanı sıra Karasu Adliyesine ilk kez Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapılmış oldu.

Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi. Tatvan'da ilk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi planlanmış ve ağır ceza mahkemesi başkanı ataması yapılmıştır. Yargıtay'a da 40 tetkik hâkimi, 4 Cumhuriyet savcısı ataması gerçekleştirilmiştir.

Bölge adliye mahkemelerinde mevcut dairelere ilave olarak, 4 ceza dairesi, 11 hukuk dairesi olmak üzere toplam 15 daire faaliyete geçirilecektir. Bölge adliye mahkemelerine 291'i üye hâkim, 38'i Cumhuriyet savcısı, 55'i daire başkanı olmak üzere (bölge adliye mahkemelerinin kendi içerisindeki yer değişikliği ile birlikte) toplam 384 atama gerçekleştirilmiştir.Bu sayının 202'si ilave olarak bölge adliye mahkemelerine planlanan hâkim ve Cumhuriyet savcısıdır. Buna göre hem daire hem üye sayısı artırılarak bölge adliye mahkemelerinin daha etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amaçlanmıştır.

'BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI HEDEFLENMİŞTİR'

Buna ilave olarak İdari yargı alanında da 387 kişi atanmıştır. Bölge idare mahkemelerine; 69'u ilk derece mahkemelerinden, 2'si Danıştay tetkik hâkimliğinden olmak üzere 71 ilaveten üye ataması yapılarak, bu mahkemelerin etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amaçlanmıştır.Böylece bölge idare mahkemelerinin iş yükünün azaltılması hedeflenmiştir.

06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler nedeniyle idari yargıda açılması muhtemel davalar öngörülerek Hatay ve Kahramanmaraş illerinde ilaveten iki adet, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa illerinde ilaveten bir adet; ayrıca yıllık gelen iş yükü gözetilerek İzmir ilinde bir adet idare mahkemesi faaliyete geçirilmiştir.

Bu kapsamda Hatay'ın 4 idare mahkemesi ve 20 üye; Gaziantep'in 4 idare mahkemesi ve 24 üye; Kahramanmaraş'ın 3 idare mahkemesi ve 15 üye; Malatya'nın 3 idare mahkemesi ve 15 üye; Şanlıurfa'nın 3 idare mahkemesi ve 18 üye; Adıyaman'ın 2 idare mahkemesi ve 12 üye ile faaliyet göstermesi planlanmıştır.

Yine idari yargı teşkilatlanması olmayan Osmaniye ilinde bir adet idare mahkemesinin faaliyete geçirilmesi amacıyla bir başkan ve altı üye ataması gerçekleştirilmiştir. Yeni atamaların hayırlı olmasını diliyorum.

EŞ DURUMUNA BAĞLI ATAMALAR KURA KARARNAMESİNİN ARDINDAN YAPILACAK

HSK tarafından yayımlanan kararnameye göre kararname sonrası adli ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacak. Eşi aday olan hakim ve savcıların eş durumuna bağlı atamaları kura kararnamesinden sonra yapılacak. Yayımlanan kararnamede, "Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından 'Hakim Savcı Atanma Talep Formu' başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir. Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır. Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.