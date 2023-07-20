Başkan Erdoğan’dan KKTC’deki törende önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Kıbrıs Türklerine zulmettiler. Kardeşlerimiz, ailelerinden, yurtlarından zorla koparıldı. Bu topraklarda korkunç katliamlara tanıklık ettik. Her türlü zulüm işlendi, ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkünün özgür yaşama iradesini kıramadılar. Türk ordusu yazdığı destanla Ada'ya huzur getirdi.

"ADİL VE YAŞANABİLİR BİR ÇÖZÜM ARZU EDİYORUZ"

20 Temmuz, Kıbrıs halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. Tarih açıkça göstermiştir ki Rumaların Kıbrıs Türküne tahammülü yoktur. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman müzakereden kaçmamamıştır. Zulmü bilmemize rağmen kin gütmedik, intikam peşinde koşmadık. Adil ve yaşanabilir bir çözüm arzu ediyoruz.

TARİHİ ÇAĞRIYI TEKRARLADI

"Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız."

"Ada'nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir."

"BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın."