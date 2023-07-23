İmamoğlu bayrak açtı! CHP’de kılıçlar çekildi

CHP'de bugün gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi (PM) toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri ile "değişimciler" arasında adeta bilek güreşine dönüşecek. 60 kişilik PM'de hemen hemen eşit üyelere sahip olan 2 grup, "değişim" istedikleri için tasfiye edilmeye çalışılan il ve ilçe başkanlarının itirazlarını ele alacak. PM'den çıkacak olan kararlar, hem örgütlere hem de kamuoyuna yönelik kritik bir güç gösterisi anlamına gelecek. PM'deki oylamalarda genel başkanın tercihi "2 oy" yerine geçtiği için değişim grubu tarafından üyelere yönelik nabız yoklama çalışmaları son ana kadar sürüyor.

Çoğunluğu ele geçirip tasfiyeleri önlemek isteyen İmamoğlu destekçileri, bu operasyonda başarılı olabilirlerse olağanüstü kurultay hedefi kapsamında psikolojik üstünlüğü de yakalayacak. Genel merkez kanadında yer alan isimlerin de PM üyelerine tek tek yakın markaj uygulayarak olası bir kan kaybını engellemeye çalıştığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, internete sızdırılan "darbe" toplantısında PM'deki üstünlüğün önemine vurgu yapmış ve olağanüstü kurultaya yönelik zemin hazırlığının buradan başlayabileceği mesajını vermişti.

KEYFİ TASFİYELER

28 Mayıs hezimeti sonrası parti içindeki değişim yanlısı birçok siyasiyi mazeret bildirmeden tasfiye hareketine girişen Kılıçdaroğlu, sert eleştirilerin de hedefi olmuştu. O isimlerden olan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, İmamoğlu'nun 18 ilçe başkanı ile yaptığı toplantıya katılmış, sonrasında buna öfkelenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun davetine icabet etmeyince apar topar görevden alınmıştı. Yeterli imza toplanmamasına rağmen görevden alındığı iddia edilen Düzgün'e uygulanan muamele uzun süre konuşulmuştu. Bugünkü PM'de, görevden el çektirilen 4 il başkanının yanı sıra Düzgün'ün de itiraz başvurusu masaya yatırılacak.

SEN DURACAKSAN, BEN YOKUM

CHP'de gerçekleştirilen "Belediye Başkanları Toplantısı" gergin anlara ve karşılıklı söz düellosuna sahne oldu. İfşa olan "darbe videosu" sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez yüzleşti. Toplantıda konuşan İmamoğlu, internete sızan değişim toplantısını Kılıçdaroğlu'nun önünde savundu. Kılıçdaroğlu'nun aksine bu toplantının "etik" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, partinin geleceğini konuşmanın etik dışı bir yönü bulunmadığını öne sürdü. Adeta Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İmamoğlu'nun konuşması, genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı.İmamoğlu'nun uçak rötarı sebebiyle yarım saat geç başlayan kritik başkanlar zirvesi yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıda değişim tartışmalarının da gündeme geldiği ve söz düellolarının yaşandığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'na dönerek, "Genel başkanlığa devam ederseniz ben yokum" dediği, bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın ise "Sözlerinizi toparlayın" uyarısını yaptığı iddia edildi.Bu ifadeye öfkelenen İmamoglu'nun, "Toparlayamam, dinleyeceksin" sözleri gerginliği daha da artırdı.

İMAMOĞLU'NDAN SERT SÖZLER

Toplantıya, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun birbirlerini hedef alan imalı sözleri de damga vurdu. Kürsüde konuşan İmamoğlu "darbe" toplantısını savunarak genel merkeze bir kez daha açık tavır aldı. İmamoglu'nun, sızan toplantıya dair Kılıçdaroğlu'nun eleştirisine gönderme yaparak, "Etik dışı şeklinde değerlendirilemez. Partinin geleceğini konuşmanın neresi etik değil?" dediği öğrenildi. İmamoglu'nun yine Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Ben sizi başarısız buluyorum. Bu gidişle elimizdeki belediyeleri de kaybedeceğiz" sözleri büyük ses getirdi.

GERGİN DAKİKALAR

İmamoglu'nun sert açıklamaları üzerine bazı belediye başkanlarının kendisine sözlü olarak sataştığı iddia edildi. Kendisine yönelik tüm eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu ise bir kez daha koltuk meraklası olmadığını savundu. "Sicili temiz" bir aday çıkması haline koltuğu bırakabileceğini ima eden Kılıçdaroğlu'nun, bu ifadelerle İmamoğlu'na sert bir göndermede bulunduğu öne sürüldü.