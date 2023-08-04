Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama ekranı

Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurusuyla sonuçları 1 gün erkenden açıkladı ve öğretmenler 7 Ağustosa kadar eğitim kurumlarıyla ilişiklerini kesecekler.
ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Öğretmenleri il dışı tayin sonuçlarının 4 Ağustos Cuma günü MEB'in resmi sitesinden açıklanması beklenirken, sonuçlar 3 Ağustos gününden erişime sunuldu.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ise 7 Ağustos olarak duyuruldu.
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.