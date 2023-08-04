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Haberler Gündem Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama ekranı

Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama ekranı

Dört Ağustos'ta açıklanması beklenen öğretmen il dışı atama sonuçları MEB tarafından bir gün önce açıklandı. Peki il dışı öğretmen tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İşte öğretmen il dışı atama sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı...

Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurusuyla sonuçları 1 gün erkenden açıkladı ve öğretmenler 7 Ağustosa kadar eğitim kurumlarıyla ilişiklerini kesecekler.

Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama ekranı

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Öğretmenleri il dışı tayin sonuçlarının 4 Ağustos Cuma günü MEB'in resmi sitesinden açıklanması beklenirken, sonuçlar 3 Ağustos gününden erişime sunuldu.

Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama ekranı

MEBBİS İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA...

E-DEVLET İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA...

Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama ekranı

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ise 7 Ağustos olarak duyuruldu.

Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama ekranı

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının kabul edilmesi ve onay süreci ise 7-14 Ağustos'ta başlayacak.

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