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Haberler Gündem YKS tercihleri bitti mi? YKS 2023 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri bitti mi? YKS 2023 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Temmuz'da başlamış olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 8 Ağustos'ta son buluyor. Milyonlarca öğrenci heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih sonuçları belli oldu mu?

Üniversite tercih işlemleri sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu sonrasında binlerce öğrenci üniversite tercihini yapmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri bitti mi? YKS 2023 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri bitti mi? YKS 2023 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS tercihleri bitti mi? YKS 2023 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

YKS tercihleri bitti mi? YKS 2023 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

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