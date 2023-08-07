YKS tercihleri bitti mi? YKS 2023 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih işlemleri sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu sonrasında binlerce öğrenci üniversite tercihini yapmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?