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Haberler Gündem Aile Destek 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen devlet desteği bir yıl daha uzatıldı. Peki, 2023 Ağustos ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemelerinin yatıp yatmadığı nereden nasıl öğrenilir? İşte 2023 Aile destek ödemeleri sorgulama...

HABER MERKEZİ

Ağustos ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her ay bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin, ağustos ayında hangi tarihlerde yatacağı merak ediliyor. Peki, 2023 Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? İşte, SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı ile başvuru detayları…

Aile Destek 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile Destek 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.

Aile Destek 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı.

Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Aile Destek 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

Aile Destek 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PAKETİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ!

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

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