Aydın, Denizli ve Muğla’nın ortak değeri ‘Arapapıştı Kanyonu

Yazın kıymetini bilenlerden misiniz? Hafta sonu miskin miskin evde oturmak yerine Ege'nin en güzel köşelerinden biri olan Arapapıştı Kanyonu'nu keşfetmeye ne dersiniz? Cennetten bir köşeyi andıran kanyonun büyük bir bölümü Aydın il sınırları içinde kalsa da o artık Denizli ve Muğla'nın da ortak değeri konumunda. Dünya coğrafyasında eşi benzeri olmayan Arapapıştı Kanyonu'nu keşifçi bir ruh taşıyan macera severler için mercek altına aldık. Dillere destan bir güzelliğe sahip kanyonun en'lerini Yeni Asır okuyucuları için derledik.

MASALSI GÜZELLİK

Masalsı bir güzelliğe sahip kanyonu yakından tanıyalım. Arapapıştı Kanyonu Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan ve Kemer Barajı'nı besleyen Akçay nehrinin oluşturduğu kanyondur. Uzunluğu yaklaşık 6 kilometre, yüksekliği ise 380 metredir. Derinliği ise yaklaşık 50 metre civarındadır. Yaz aylarında bu seviye ortalama 30 metreye kadar düşebiliyor. Son yıllarda artan kuraklık ise ne yazık ki kanyonun en büyük doğal düşmanı. Kanyonun bir bölümü Aydın, Denizli ve Muğla illerinin sınırında yer almaktadır. 2017 yılında turizme açılmıştır. Turizmin hizmetine girmesiyle kanyonun ünü yalnız Türkiye'de değil tüm dünyada hızla yayılmıştır. Diğer bilinen adı 'İnceğiz Kanyonu'dur. Coğrafi olarak Aydın ili ve Bozdoğan ilçesi sınırları içerisindedir.

KAYA MEZARLARI

Arapapıştı Kanyonu'nda bulunan Kemer Barajı, muhteşem renk tonlarıyla görenleri adeta büyülüyor. İskandinav ülkelerine, Phuket Adalarına, Krabi, Bond Adası ya da Pi Pi Adası'ndaki lagünlere benzetilen bu eşsiz güzellik, tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkıyor. Üstelik bu bölgede bulunan ve kayaların içi oyularak oluşturulan 'Kaya Mezarları' binlerce turistin akınına uğruyor. Yeni yeni keşfedilen bu bölgeye daha çok turizm yatırımı yapılacağı ise aşikar. Zamanla bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin daha çok ön plana çıkarılması planlanıyor. Kanyon çok değil Aydın şehir merkezine yaklaşık 90 km uzaklıkta bulunuyor. Arapapıştı Kanyonu son zamanlarda dünya kamuoyunda bir dünya harikası olarak lanse ediliyor. Bölge, sit alanı ilan edildiği için koruma altında bulunuyor.

İKİ FARKLI EFSANEYE SAHİP

Aslında düşünüldüğünde kanyonun ismi gerçekten çok ilginç. Bence, doğal ve tarihi güzelliklerini anlatmaktan çok uzak kalıyor. Arapapıştı Kanyonu'nun isminin nereden geldiğine dair yörede çeşitli söylentiler var. Bir rivayete göre Bizanslıların, Araplarla yaptıkları savaşta Bizans Hükümdarı'nın düşman ordularına karşı koyuşu Arapları çok şaşırtmış. Bu yüzden argoda kullanılan 'apıştı' kelimesinden dolayı bölgeye 'Arapapıştı Kanyonu' adı verilmiş. Diğeri ise şöyle, Efsaneye göre, kanyonun üst kısmında bir ova yer alıyor. Bu civarda yaşayan fakir bir Arap erkek çocuğu, işçilerle birlikte ovada çalışıyor. İşçilere nehirden su taşıyan Arap oğlan, kanyona geliyor. Ayağının bir tanesinin kanyonun karşısındaki dağa, diğer ayağını ise bu kısma koyarak eğiliyor ve nehirden toprak kabına su dolduruyor. Apışma pozisyonunda su alan Arap çocuk yüzünden bu bölgeye 'Arapapıştı Kanyonu' adı veriliyor.

NASIL GİDİLİR?

Arapapıştı Kanyonu'na ulaşabilmek için Aydın merkezden Yenipazar'a, oradan Çine'ye gidebilirsiniz. Gerek doğa gerek tarih açısından muhteşem bir görsel şölene hazır olun. İzmir'den Arapapıştı Kanyonu arası ortalama 180 km'dir. Yani İzmir'den, kanyona 3 saatte keyifli bir yolculuğun ardından ulaşabilirsiniz. İzmir'den özel bir araçla gitmek için Aydın Otobanı üzerinden Nazilli ya da Sultanhisar'a gidebilirsiniz. Toplu taşıma araçları ise diğer bir başka seçenek. Muğla ve Denizli'den ulaşım son derece kolay.

NASIL GEZİLİR, NEREDE KALINIR?

Tekne turu en gözde seçenekler arasında yer alıyor. Restoranlarda yöresel lezzetler eşliğinde karnınızı doyurabilir, dilerseniz piknik yapabilir ya da çadır kurarak kamp keyfini yaşayabilirsiniz. Üstelik doğa sporlarını da göz ardı etmemenizi öneriyoruz. Dünyanın 8. harikası olarak görülen Arapapıştı Kanyonu seyir terasından panoramik manzaralar ve gün batımı fotoğrafları yakalayabilirsiniz. Bungalovlar ve çardaklar mevcut. Aydın ve yöresinde konaklamak istiyorsanız pansiyon, hotel ve bol yıldızlı oteller elinizi güçlendiriyor.

PERS UYGARLIĞININ İZLERİNİ TAŞIYOR

Tarihi, antik devirlere kadar uzanan bu kanyon, son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından çok ilgi görüyor. Kemer Barajı üzerinde yapılan tekne turlarıyla zümrüt yeşili sularda gezmek ayrı bir keyif haline geliyor. Kemer İskelesi'nden hareket eden teknelere binerek tüm kanyonu gezebilir ve güzelliklerini görebilirsiniz. Kanyonda, M.Ö. 5. yüzyıla ait ve Pers Medeniyeti'ne ait olan Kaya Mezarları bulunuyor. Üstelik bu kaya mezarlarında olduğu iddia edilen gizli bir tünel bulunuyor. Bu gizli tünelin 2 bin 500 yıllık antik kent Afrodisias'a çıktığı kulaktan kulağa dolaşıyor.