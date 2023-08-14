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Evlendikleri mekanda aşk tazelediler

ERCAN AKGÜN
Evlendikleri mekanda aşk tazelediler
Amerika Teksas basketbol takımı San Antonio Spurs'da görev alan Cedi Osman ile ekranların başarılı oyuncularından eşi Ebru Şahin, geçtiğimiz sene yaşamlarını birleştirdikleri Çeşme'de aşk tazeledi. 2022 yazında düğün yaptıkları mekanda denize giren çift, mutluluk ve romantizm dolu bir gün geçirdi. Menajerleri Abdullah Bulut ve yakın arkadaşları Gözde Telek ile aynı mekana giden Ebru ve Cedi, uzunca bir süre şezlongda oturup sohbet etti. Daha sonra ünlü basketbolcu, eşi Ebru ile suda romantik yakınlaşmalar sergiledi.
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