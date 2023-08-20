Evlat nöbetindeki 2 aile daha evlatlarına kavuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan 2 ailenin, terör örgütünden kaçıp teslim olan çocuklarına kavuştuğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır surları kadar güçlüdür. Ve son 2 günde, iki anne daha evlatlarına kavuştu.

Evlat nöbetinin 1446'ncı günü N.K. isimli terör örgütü mensubu ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim oldu. Annesi ve ailesiyle kavuştu. Evlat nöbetinin 1447'nci günü ise F.U. isimli terör örgütü mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısından teslim olarak annesi ve ailesiyle buluştu" ifadelerini kullandı.