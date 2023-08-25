Başkan Erdoğan’dan 85 milyona davet

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 22. yıldönümü kutlamasında 85 milyonu Cumhur İttifakı'na davet etti. Başkan Erdoğan, "Kalbi Türkiye için atan herkese kapımız da gönlümüz de açıktır. Bu çatı altında yüreğinde millet ve memleket sevdası olan herkese yer olduğunu tekrar ediyorum. Davetim sadece seçmenlere değil, 85 milyonun her ferdine" dedi. "22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet bulamadık" diyen Erdoğan, yerel seçimlere atıf yaparak, "7 ay sonra zafere koşacağız" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Erdoğan, "Bu zat, girdiği 13 seçimin 13'ünü de kaybetti ama hiçbir zaman onurluca geri çekilmedi" dedi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE'NİN PARTİSİ

Buradan 14-28 Mayıs seçimlerinde farklı tercihlerde bulunmuş tüm vatandaşlarıma şu samimi çağrıyı yapmak istiyorum. Türkiye'nin tüm renklerini tüm zenginliklerini temsil kabiliyetini haiz parti AK Parti'dir. AK Parti, bir Türkiye partisidir. Bizim nazarımızda her insan bir cihandır. Hangi kökene, hayat tarzına, kültüre, gelire ve statüye sahip olursa olsun tüm vatandaşımız değerlidir, hürmete ve hizmete layıktır.

GELİN BİR DERS VERELİM

Size sürekli dayatmalarda bulunulmasından her seçim öncesinde tıpış tıpış oy vereceksiniz denilmesinden tepkileriniz kibir kulelerine ulaşmamasından rahatsızsanız gelin siz de AK Parti ailesinin üyesi olun. Hayat tarzı diyerek size korku salıp koltuklarını korumaya çalışanlara gelin hep beraber esaslı ders verelim. Neşet Ertaş size karşı haddi aşan hududu geçenleri, küstahlaşanları 'Altın olsa kesenizde, bal olsa kasenizde tutmayın' diyor.

POLEMİK YAPMAYACAĞIZ

Gelin bizler de milleti kandırmaktan utanmayan milletin tercihlerine saygı duymayan kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde inşallah her açıdan daha müreffeh daha güvenli daha güçlü bir Türkiye inşa ederek milletimize olan sözümüzü yerine getireceğiz. Gönüller yapmak için çıktığımız bu yolda gönüller yapmada devam 22 yıl olduğu gibi mücadelemize devam edeceğiz. Polemik yapmayacağız, bahane aramayacağız istismar peşinde koşmayacağız. Önümüze çıkan engellere aldırmayacağız. Muhalefetin yalanlarına teslim olmayacağız. Haktan adaletten ve doğruluktan asla sapmayacağız. Kibri, böbürlenmeyi kapımıza kesinlikle yaklaştırmayacağız. Vatandaşa tepeden bakanlardan asla olmayacağız. Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz.

"İZMİR'İ ZATEN KONUŞMAYA GEREK YOK!"

Kendisini dinleyen coşkulu kalabalığa, "7 ay sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel yönetim seçimlerinde zafere koşmaya var mıyız?" diye seslenen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte İstanbul'un hali ortada, Ankara'nın hali ortada. İzmir'i zaten konuşmama gerek yok. Mersin ortada, Adana ortada işte buraları pırıl pırıl yeniden sahiplerine kazandırmak için çok çalışacağız. Milletimiz muhalefetin beceriksiz yönetimleri elinde yıllarını kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacaktır."

"TÜRKİYE'YE BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞDU"

"Biz 22 yıl öncesinden bahsettiğimizde, gençlerimizin çoğu zihinlerinde o eski Türkiye'yi maalesef canlandıramıyor" diyen Başkan Erdoğan, "28 Şubat'ın milli iradenin üzerinden silindir gibi geçtiği 2001 krizin etkilerinin tüm toplumda hissedildiği işçinin, esnafın, iş dünyasının geleceğini göremediği bir iklimde partimizin kuruluşunu ilan ettik. AK Parti umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur" ifadelerini kullandı.

22. YILA ÖZEL SLOGAN

Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı AK Parti'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerinde, ilk olarak partinin yeni şarkıları olan 'Doğru zaman doğru adam' ve 'Yok başka Erdoğan' şarkıları söylendi. Daha sonra, AK Parti'nin 22 yılını anlatan kısa film izletildi. Ardından sanatçı Uğur Işılak 'Doğruya doğru', sanatçı Kibariye, Della Miles ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen 'Dualar, Rüyalar, Umutlar Seninle' şarkılarını söyledi. Bu yılki etkinlikler "AK Parti henüz 22 yaşında doğrular için iş başında' sloganı ile yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cengiz Kurtoğlu ile sahneye çıkarak duyanlara duymayanlara şarkısına eşlik etti.