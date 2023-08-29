Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik zirveler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Önce Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Başkan Erdoğan, ardından da Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında dünya liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

KÜRESEL SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği olacak. Başkan Erdoğan, 9 - 10 Eylül'de Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar da ele alınacak. ABD ZİYARETİ YAPACAK

Başkan Erdoğan, 17 - 21 Eylül tarihlerinde ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap edecek.

ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

BAŞKAN Erdoğan'ın İslam düşmanlığı, mültecilerin durumu, iklim değişikliği, Kıbrıs sorunu ile Rusya- Ukrayna savaşında son durum ve tahıl sevkiyatı gibi başlıklarda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.