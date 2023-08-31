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Hediyesi sonu oldu

Üniversiteyi kazanan oğluna hediye olarak aldığı lüks otomobil Aydınlı işadamı Ali Tecer'in sonunu getirdi. Ailesiyle Balıkesir'e giden İsmet Tecer’in kullandığı araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada baba hayatını kaybetti, diğer aile üyeleri ise ağır yaralı.

İHSAN KARATAŞ
Hediyesi sonu oldu

Aydın'da geri dönüşüm fabrikası sahibi Ali Tecer (44), üniversiteyi kazanan oğlu için lüks bir otomobil satın aldı. Ancak aldığı bu hediye onu ölüme götürdü. İsmet Tecer (20) yönetimindeki lüks araç, ailecek kayıt işlemleri için Balıkesir'e giderken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Savaştepe yakınlarında kaza yaptı.

Önce bariyerlere çarpan ardından da takla atan otomobilde bulunan baba Ali Tecer, yaşamını yitirdi. İsmet Tecer ile anne Fatma Tecer (41) çocukları H.S.T. (6) ve F.T.(15) ise ağır yaralandı. İlk müdahalelerinin yapılmasının ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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