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Haberler Gündem YÖKDİL sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖSYM açıkladı. Merakla beklenen 2023-YÖKDİL/2 sonuçları belli oldu. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuç.osym.gov.tr)...

HABER MERKEZİ
YÖKDİL sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanıyor. İşte, YÖKDİL sınav sonuçları 2023-2...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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