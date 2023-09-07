YÖKDİL sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile 2023/2 YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanıyor. İşte, YÖKDİL sınav sonuçları 2023-2...
YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
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