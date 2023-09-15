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Haberler Gündem Eris varyantı nedir? Eris varyantının belirtileri nelerdir?

Eris varyantı nedir? Eris varyantının belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un yeni varyantı Eris virüsünün ülkemizde 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Peki eris virüsünün belirtileri nelerdir? İşte eris virüsüne ilişkin merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Koronavirüs'ün yeni varyantı Eris virüsü belirtileri Bakan Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından tekrar gündeme geldi.

Eris varyantı nedir? Eris varyantının belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.

Eris varyantı nedir? Eris varyantının belirtileri nelerdir?

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Eris adı da verilen alt varyantın Sars-Cov-2'nin Omicron varyantından türediği ifade ediliyor. Bilimsel adı EG.5.1 olan bu alt varyant, ilk kez 31 Temmuz'da tespit edilmişti. Ancak esasen mayıs ayının sonlarına doğru yayılmaya başladığı düşünülüyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, kötü hava koşulları ve bağışıklığın zayıflamasıyla birlikte hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.

Eris varyantı nedir? Eris varyantının belirtileri nelerdir?

ERİS VARYANTI NASIL BULAŞIR?

Eris varyantı, öksürme, hapşırma, konuşma veya nefes alma sırasında enfekte bir kişi tarafından havada bulunan küçük damlacıklar aracılığıyla yayılır ve sağlıklı bir kişi tarafından solunum yoluyla alınabilir.

Eris varyantı nedir? Eris varyantının belirtileri nelerdir?

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eris virüsünün ana semptomları, yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir. Bunlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir. Bununla birlikte, nefes darlığı, koku kaybı ve ateş ana semptomlar arasında kabul edilmemektedir.

Eris varyantı nedir? Eris varyantının belirtileri nelerdir?

Boğaz ağrısı
Burun akıntısı
Tıkalı bir burun
Hapşırma
Balgamsız öksürük

Eris varyantı nedir? Eris varyantının belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı
Balgamlı öksürük
Boğuk bir ses
Kas ağrıları
Koku almada değişiklik

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