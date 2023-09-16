  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Ali Yerlikaya: 265 zehir tacirine suçüstü

Bakan Ali Yerlikaya: 265 zehir tacirine suçüstü

HABER MERKEZİ
Bakan Ali Yerlikaya: 265 zehir tacirine suçüstü
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 265 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Mersin, Bolu, Kırklareli, Şanlıurfa, Manisa ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda 245'i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir taciri yakalandı. Toplamda 158 kilogram uyuşturucu madde ve 125 bin adet uyuşturucu ele geçirildi. Diyarbakır Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nuri Akdemir Narkoterör Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda; 715 kilogram toz esrar ve 964 kilogram kubar esrar ile 6 milyon 338 bin 410 kök kenevir ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA