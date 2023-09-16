Öğretmen atamaları nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şu an mülakat puanının yüzde 100 etkili olduğunu KPSS'nin yüzde 50, mülakatın yüzde 50 etkili olacağı bir sistem kurulacağını belirtti.

İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

2023-2024 eğitim yılı açıldı. Öğretmen arkadaşlara, velilere, öğrencilerimize, milletimize öncelikle hayırlı olsun diliyorum. 74 bin civarında kurum var, eğitim yapılan ortam. 20 milyona yakın öğrencimiz var.Çok geniş kitlelere hitap ediyoruz. Eğitim her ülkenin ana konularından bir tanesi. Attığınız her adım önemli oranda destek buluyor ya da muhalefet oluşuyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim sisteminde tartışma bitmez. Eğitimle ilgili tartışmalar hep gündem konusu. Bize eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Ben bu anlamda art niyetli olmayan eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Mülakatla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma var. Bu konu gündemimize 2015 yılından itibaren girmeye başladı. Öğretmen atama süreci revize edilmeli.

Tek başına mülakat gibi sunuluyor. Mülakat gibi mülakat dediğimde başladı eleştiri. Şu an öğretmenleri nasıl istihdam ediyoruz.Biz yaklaşık 128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 17-18 tanesi ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi testine tutuluyorlar. O test 2 tane soru grubuyla karşı karşıya kalıyor.

"ÖĞRETMENLERİN ALAN TESTLERİNDEKİ BAŞARILARI DÜŞÜK"

Tekin, öğretmenlerin alan testlerine dair bazı veriler paylaştı. Tekin, "Öğretmenlerin alan testleri başarısı düşük. Alan bilgisi testinde bir öğretmen arkadaşımızın 75 sorudan yüzde 37-51, başka testte yüzde 47. Bir başka testte başarı ortalaması yüzde 35. Tarih öğretmenlerimizin alan bilgisindeki başarı ortalaması yüzde 41. Bu rakamlar sizin elinizde olsa nasıl düşünürsünüz? Bu alan bilgisi testi. Burada ölçmediğimiz başka bir şey daha var. MEB'in talim terbiye kurulu tarafından onaylanan müfredatı bilmesi lazım. Bitişik eğik el yazısı müfredata girdi, kursu veriyoruz. Bakanlığın müfredatını takip etmiyorlar."dedi. Bakan Tekin, alan bilgisi notlarının düşük olmasının kendisini ürküttüğünü de sözlerine ekledi.

İYİLEŞTİRMEK İÇİN ÖNERİLERE AÇIĞIZ"

Bakan Tekin, öğretmenlerin atamalarında daha önce mülakatın yüzde 100 etkili olduğunu belirtti, "Biz yüzde 50, yüzde 50 yapmak istiyoruz. Mülakat ve KPSS puanı yarı yarıya etkili olacak." ifadelerini kullandı.

Tekin, öğretmenlere rastgele soruların sorulacağını belirtti, 'torpil' iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

Komisyonun karşısına gelecek adaylarla ilgili bilgisi olmayacak. Kim, kimin karşısına çıkacak belli olmayacak. 30 büyükşehirde sınav olacak. Yapıcı önerileri olanlar varsa, bu önlemler yetmez diyenler varsa o önerilere de açığız. Biz ideolojik kayırmalara asla müsaade etmeyeceğiz. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak. Önerilerini bana yazılı getirsinler. İyileştirilebilecek yerleri iyileştirelim. Niyet okumaya karşıyım.

"SINIFTA KALMA OLACAK"

Sınıfta kalma uygulamasının geri getirilmesi ile ilgili düzenlemeye değinen Bakan Tekin, "Sınıfta kalma ile ilgili mevzu, öğretmenlerin ortak kanaati olarak gündeme geldi. Öğretmenler odasındaki bütün öğretmenler istisnasız... 30 bin civarınla öğretmenle bir araya geldik. Öğretmenlerimizin bu konuda ciddi bir talebi vardı. Böyle devam edecek." dedi.

OKULLARDA 'KAYIT ÜCRETİ' İDDİASI

Bakan Tekin, okullara gönderilen desteğin tüm ihtiyaçları karşılamadığı iddialarına "Okullara gönderdiğimiz bütçe asgari ihtiyaçlarını gideriyor. Bu eleştiriye katılabilirim. Farklı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor olabilir." şeklinde yanıt verirken, 'Kayıt parası alınıyor' iddiasına ise, "Çocuk adrese dayalı okullara atanırken, velilerin çocuklarını başka okula vermek için yönetimlere baskı yapması ve bağış teklif etmeleri ile kayıt ücreti tartışması ortaya çıkıyor. Okulun kayıt ücreti ve bağış talebinde bulunma hakkı yok." şeklinde yanıt verdi.