Şimdi ödemiş zamanı

Ödemiş'in gezilecek birbirinden güzel yerlerini Yeni Asır okuyucuları için derledik. Bu cennet ilçe, el değmemiş doğası, asırlık çam ağaçları, 4 bin yıllık farklı medeniyetlerden izler taşıyan tarihi, doğallığını korumayı başarabilmiş köyleri, tarihi konakları, yöresel el sanatları, müzeleri, mimari zenginlikleri, yöresel el sanatları pazarları ve doğal güzellikleri ile keşfedilmeyi bekliyor. Bir solukta sayacak olursak; Birgi, Bozdağ, Bademli, hayalet köy olarak da bilinen Lübbey, Ödemiş pazarı, Kültür Park, Gölcük ve yaylası, Kadın El Sanatları pazarı, Ödemiş Kent Arşivi Müzesi ve Tarihi Ödemiş Arasta Çarşısı'nı mutlaka görün. İşte rotanızda mutlaka olması gereken yerler...

BİRGİ

Anadolu Türk beyliklerinden Aydınoğulları için önemli bir merkez olan Birgi, ilçe merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta yer almaktadır. Ödemiş merkezden kalkan Birgi minibüs ve dolmuşları ile ulaşım sağlayabileceğiniz köy, hem doğası hem tarihi konakları hem de turistik cazibe merkezleri ile görülmeye değer bir yerdir. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin etkileyici mimari örneklerini bulabileceğiniz Birgi; yöre mutfağı, el değmemiş doğası, müzeleri, yöresel ürünleri ve huzurlu atmosferi ile sizi büyüleyecek. Açık hava müzesi Birgi'de, tarihi evleri, Çakırağa ve Sandıkoğlu Konağını, İmam-ı Birgivi Türbesini, Aydınoğlu Hamamı, Aydınoğlu Mehmet Bey Cami, Birgi Mehmet Efendi Medresesi ve Karaoğlu Camini listenize mutlaka ekleyin.

BOZDAĞ

Ödemiş'e yaklaşık 29 km uzaklıkta bulunan Bozdağ, Ege Bölgesi'nin ünlü kayak merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Henüz kar yağmasa da su kaynakları ile de ünlü olan dağ, doğal şifalı bitkileri ile de ünlüdür. Çam ormanları ile kaplı gölü, yaylaları, yaz ve kış serin olan iklimi, cenneti andıran doğal güzellikleri ile görülecek çok şeye sahiptir. Güldalan ve Çavdar yaylalarına hayran kalacaksınız. Kamp olanakları mevcut.

GÖLCÜK GÖLÜ VE YAYLASI

Gölcük Gölü, Ödemiş'e 20 km uzaklıkta bulunmaktadır. Doğa harikası olarak gösterilen Gölcük Gölü, yerli halkın yaz kış tercih ettiği bir yerdir. Günübirlik bir tur yapmak için idealdir. Pazar günleri kurulan gıda pazarı oldukça ilgi çekmektedir. Doğal krater gölü Gölcük, muhteşem manzarası ile her mevsim adeta tablo güzelliğindedir. Balık tutmak veya avlanmak seçenekler arasında. Göl etrafındaki işletmelerde köy kahvaltısı yapabilirsiniz. Doğa ile iç içe bir parkurda yürüyüş, dağ tırmanışı, piknik, kamp ve yamaç paraşütü diğer seçenekleriniz.

KENT ARŞİVİ MÜZESİ

Emmioğlu mevkiinde bulunan Kent Arşivi Müzesi, 2012 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Müzede, 6000'in üzerinde kültür varlığı, 20 binin üzerinde belge arşivi, kütüphane koleksiyonu ve sergi salonu da bulunmaktadır.

KADIN EL SANATLARI ÇARŞISI

Ödemiş'li kadınların iğne oyaları, el yapımı hediyelik eşyaları, dantelleri, ipek mendilleri, el dokumaları, el yapımı kıyafetleri, Kadın El Sanatları Çarşısı'nda görücüye çıkıyor. Tarihte pamuk ve ipek üreticiliğinden geçimini sağlayan bölge halkı, bu geleneği bugün de sürdürmeye devam ediyor. Otantik ürünlerden hoşlananlar ve hediyelik eşya satın almak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bu pazarı mutlaka gezmelisiniz.

LÜBBEY

Hayalet Köy olarak da bilinen Lübbey, Ödemiş'e 15 km uzaklıkta bulunmaktadır. Eski bir Türkmen köyüdür. 1950'li yıllara kadar sıradan bir köy olan Lübbey, göçlerin başlamasının ardından toplamda 5 hanesi kalmıştır. Sayıları neredeyse bir elin parmakları kadar kalan halkı hala köyde yaşamak için direnmektedir. Köyün tarihi Helenistik Dönem'e kadar uzanmaktadır. Bizans döneminden kalma manastır, sivil mimariler, anıtsal yapılar ve mezarlık gibi antik kalıntılar da vardır.

ÖZEL HABER