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Haberler Gündem Rebiülevvel ayı nedir, ne demek? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

Rebiülevvel ayı nedir, ne demek? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

Rebiülevvel ne demek? Rebiülevvel anlamı nedir? Rebiülevvel ayının özelliği ve önemi nedir? Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler gerçekleştirilir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberler peygamberi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) rebiülevvel ayı içerisinde dünyaya gözlerini açmış ve şereflendirmiştir. Peki Rebiülevvel ayı nedir bu ayda ne oldu ve fazileti nedir? İşte o ayrıntılar...

Rebiülevvel ayı nedir, ne demek? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Kamerî ayların üçüncüsü; Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (s.a.s), bu ayda dünyaya geldiği için, ayların şereflilerin dendir.

Rebiülevvel ayı müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. Peygamber efendimizin doğumu bu ayda gerçekleşmiştir. Rebiülevvel ayının 12. gecesinde peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) dünyaya gelmiştir. Rebiülevvel ayı aynı zamanda hicri takvimin üçüncü ayıdır. Bizim takvime göre bu yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesi Aralık 2015'in 11-12'sine denk gelmektedir.

Rebiülevvel ayı nedir, ne demek? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

Peygamber efendimiz Rebiülevvel ayı içerisinde Mekke'de dünyaya gelmiştir. Bu ayın 12. gecesinde efendimiz dünyayı şereflendirmiştir. Dünyanın en önemli hadisesinin yaşandığı bu ay efendimizin dünyaya gelmesi açısından önem arzetmektedir. Efendimiz dünyaya gelmeden önceki bütün kutsal kitaplarda Hz. Muhammed'in dünyaya geleceği bildirilmiş ve ahd alınmıştır.

Efendimiz dünyaya gelmeden önce dünya kötü bir durumda idi. Heryerde ahlaksızlık çoğalmış ve kötülükler artmıştı. Peygamber efendimizin dünyaya gelişi bunların sonu olmuştur. Hz. Muhammed'in doğmasıyla batıl duygular zail oldu, hak ve hakikat kail olmuştur.

Rebiülevvel ayı nedir, ne demek? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

Peygamber efendimizin doğumunu konu eden ve Ünlü Türk alim Süleyman Çelebi tarafından kaleme alınan "Vesîletü'n Necât" (Kurtuluş Vesilesi) eserinde peygamber efendimiz ile ilgili "Semavat ve zemin O'nun doğuşu ile nura gark olmuştur."

Hakikatı arayan insanlar peygamber efendimizin sancağı altında yürümüş ve halen de yürümeye devam etmektedir. Kıyamete kadar da yürümeye devam edecektir. Rebiülevvel ayının fazileti bu ay içerisinde efendimizin dünyaya gelmiş olmasıdır.

Rebiülevvel ayı nedir, ne demek? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

REBİÜLEVVEL AYININ İBADETLERİ TESBİHLERİ

*En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler *İki Rekat Sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

Rebiülevvel ayı nedir, ne demek? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır?

REBİÜLEVVEL AYININ ON İKİNCİ GECESİ YAPILMASI GEREKENLER

İki Rekat namaz kılınır. Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

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