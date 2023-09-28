Milli teknoloji hamlesiyle dünyaya örnek olduk

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir'de dün düzenlenen törenle açıldı. İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenen festival ilk gününde yoğun ilgi gördü. Binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST'e sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçiler akın akın gelmeye başladı. Festivalde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu. Program kapsamında F16 ve Solo Türk uçuşları başladı.

'YETERSİZ KALINDIĞINI GÖRDÜK'

Festivalin resmi açılışı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Selçuk Bayraktar, yüksek teknoloji ve inovasyonun bireylerin hayatını kolaylaştırdığı gibi, toplumların kaderini değiştirme gücüne de sahip olduğunu vurgulayarak, "Girişim ekosisteminin işe başlarken ilk cümlesi, insanlığın faydası değil de maalesef daha çok kazanmak. İnsanoğlu yüksek teknolojinin hızlı ve kuralsız deviniminin sosyal etkilerine yetişmekte zorlanıyor. Covid salgınında dünyanın temel düzeyde teknolojiye sahip solunum cihazını üretmekte ne kadar yetersiz kaldığını hepimiz gördük" dedi.

'MAZLUMLARA NEFES OLDUK'

Geliştirildikleri solunum cihazları ile imkansızlıklarla boğuşan halklara, mazlumlara ve insanlığa nefes olmaya çalıştıklarını belirten Bayraktar, "Dünya, bırakın solunum cihazlarını, parçalarının dahi satışını yasaklarken, Türkiye hem kendi ihtiyacını karşıladı hem de binlerce cihazı ihraç etti. Bunun yanında, medeniyetimizin değerlerinden aldığı ilhamla, bir tek solunum cihazı dahi olmayan ülkelere, bir nefes almak için bu cihaza ihtiyaç duyanlara hibe etti. İşte insanlık için teknoloji, milli teknoloji hamlesi budur" şeklinde konuştu.

'BAYRAĞI YÜKSEĞE TAŞIYACAK'

Halil Cibran'ın ölümsüz sözlerini hatırlatarak sözlerine devam eden Selçuk Bayraktar şöyle konuştu: "Halil Cibran'ın dediği gibi, 'Bilginin sınırlarını genişletmek, yaşamın derinliklerini anlamaktır.' Bilgiyle donanmak, bize sadece teknik bir avantaj sağlamaz, aynı zamanda hayatın gerçek anlamını da keşfetmemize yardımcı olur. Zamanın ruhu olan değişim, TEKNOFEST kuşağıyla dev bir dip dalgası olarak geliyor. Kök salmaya başlayan TEKNOFEST kuşağı, dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor. Teknoloji yarışmalarımıza başvuran milyonlarca gencimiz, inşallah tüm dünyaya nam salmış SİHA'larımız gibi teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak."

'DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK'

Milli teknoloji hamlesiyle dünyaya örnek olduklarının ve birçok alanda öne çıktıklarının altını çizen Bayraktar, "Türkiye, geliştiriyor, üretiyor ve her alanda kalkınıyor. Gençlerimiz, sanayiyi, teknoloji ve yapay zeka ile harmanlayarak yeni alanlar oluşturuyor. İşte bu yeni alanlara, değişen dünyaya ruh verecek olan bizleriz. Geçmişimizin bilgeliği ile yeni sözler söyleyecek olanlar da bizleriz. TEKNOFEST'te, el ele vererek, fikirlerimizi, projelerimizi ve hayallerimizi paylaşarak daha yükseklere ulaşmamız mümkün. Gelin, bu yeni günü; birlik, beraberlik ve sevgi içinde kucaklayarak tüm insanlık için yarınları şekillendirelim. TEKNOFEST yalnızca bir festival değil, gençlerimizin umutlarını, hayallerini ve geleceğe dair tutkularını ortaya koyduğu bir dönüşüm rüzgârı. TEKNOFEST kuşağının ahlaki değerleri ve yenilikçi vizyonu ile tüm dünyaya örnek olacağına inanıyorum" dedi.

"BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YÜRÜYORUZ"

BAYRAKTAR, "TEKNOFEST paydaşları olarak her çalışmanızın destekçisiyiz. Her adımda yanınızdayız. TEKNOFEST'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, desteğini esirgemeyen aziz milletimize teşekkür ediyorum. İzmir'in kahramanlıkla yazılmış tarihi ve birleştirici gücüyle, bir arada daha güçlüyüz. Birlikte, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin geleceğine yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, İstanbul ve Ankara'dan sonra TEKNOFEST İzmir, vatanımıza, milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı olsun. Genç kardeşlerim; dünyaya, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılına, sizler ve eserleriniz damgasını vuracak" diye konuştu.

'ARTIK BAŞKALARINI ALKIŞLAMIYORUZ'

ARTIK başkalarının geliştirdiği teknolojileri alkışlayan değil; hayalleriyle, fikirleriyle, projeleriyle kimilerinin gıpta, kimilerinin kıskançlıkla izlediği bir Türk gençliği geldiğini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bize düşen de işte bu gençliğin, TEKNOFEST kuşağının önünü açmaktır. TEKNOFEST'in ilkini, 2018 yılında İstanbul'da düzenlediğimizde 14 teknoloji yarışmasına 20 bin genç katılmıştı. Geçtiğimiz beş yıl bize gösterdi ki; o adımlar, büyük bir toplumsal seferberliğin başlangıcıydı. Bu yıl, 337 bin takım, 1 milyon yarışmacıyla, dünyada eşi benzeri olmayan rekorlara imza attık. İstanbul ve Ankara'da toplamda 3,5 milyon ziyaretçimizi ağırladık. Milletimizin TEKNOFEST'lere gösterdiği teveccühten ve "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerimiz doğrultusunda gençlerimizi yüreklendirmesinden dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyiz" dedi.

HİDROJEN ENERJİLİ OTOMOBİL 'KÜRŞAT' GÖRÜCÜYE ÇIKTI

SELÇUK Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen hidrojen enerjili elektrikli otomobil "Kürşat" TEKNOFEST İzmir'de görücüye çıktı. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu, fosil yakıtların çevreye verdiği kirliliği önlemek için hidrojen teknolojisinin büyük önem arz ettiğini, geliştirdikleri aracın maksimum 70 kilometre hıza ulaşıp mevcut batarya sistemiyle 1 saatlik sürüş gerçekleştirebildiğini anlattı. Terzioğlu, aracın yaklaşık 1,5 yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

BİNLERCE GENÇ YARIŞACAK

TEKNOFEST kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenecek teknoloji yarışmalarında, ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak. TEKNOFEST'te Roket, Model Uydu, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Tasarım, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom, Tarım Teknolojileri ve Robotik Yarışmaları gibi 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.