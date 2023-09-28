PKK’nın suikastçısına nokta operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa alanına yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi. Örgütün aktarım faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda; PKK/KCK mensubu 'Berxwedan Çiyager' kod adlı Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den Avrupa alanına geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında birçok faaliyete katıldığı, Ekim 2022'de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak 2023'te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve suikast eğitimleri aldığı öğrenildi.

EYLEM PEŞİNDEYDİ

PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Irak'ın Süleymaniye şehri kırsalında görevlendirilen Mazlum Öztürk'ün faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi. Teröristin yeri MİT'in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi. Türkiye'de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist, Süleymaniye kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETIRILDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor" ifadesine yer verildi.

İİKİ SIĞINAKTA MÜHIMMAT ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 2 ayrı sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlar incelemeye alınırken 4 adet PKMS Bixi silahı, 3 adet RPG 7 roketatar silahı, 2 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 160 adet 14,5 mm Doçka mühimmatı imha edildi.