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Haberler Gündem GSB yurt yönetim personeli alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

GSB yurt yönetim personeli alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için ilan yayımladı. İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplamda 1453 yurt yönetim personeli alınacak. Peki, 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

HABER MERKEZİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 sözleşmeli yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt yönetim personeli alımı ne zaman 2023, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

GSB yurt yönetim personeli alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

GSB 1453 YURT YÖNETİM PERSONELİ ALACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere 1453 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

GSB yurt yönetim personeli alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Bakanlığın internet adresi üzerinden yayımlanan ilanda alıma ilişkin şu ifadelere yer verildi:

''Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacaktır.''

GSB yurt yönetim personeli alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023-10 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Adaylar belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecek. Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

GSB yurt yönetim personeli alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacak. Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacak.

Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecek. Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

GSB yurt yönetim personeli alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

GSB yurt yönetim personeli alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Ek-2 3 Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

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