GSB yurt yönetim personeli alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.