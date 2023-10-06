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Altay'da şok! İdmana çıkmadılar...

Altay futbol takımında önemli bir gelişme yaşandı. Ümraniyespor ile 1. Lig'in 8. haftasında karşılaşacak olan Altay, mali sıkıntılar nedeniyle transfer yapamadı ve oyuncularını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Şimdi de aylardır maaşlarını alamayan mevcut oyuncular, antrenmanları boykot etti.

DHA
Altay’da şok! İdmana çıkmadılar...

Ümraniyespor'la 1'inci Lig'in 8'inci haftasında evinde karşı karşıya gelecek Altay'da şok bir gelişme yaşandı. Son 2 sezondur mali sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve önemli futbolcularıyla yollarını ayırmak durumunda kalan siyah-beyazlılarda, aylardır paralarını tahsil edemeyen mevcut oyuncular antrenman boykotu yaptı.

Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürmek için Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanan futbolcular hak edişlerini alamayınca yapılması planlanan idmana katılmadı. Yönetim ise oyuncaların boykotu üzerine kaynak arayışlarına başladı. Başkan Ayhan Dündar ve yönetim kurulu üyelerinin takımla görüşmelerde bulunduğu ve ödeme sözü verdiği kaydedildi.

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