Hani öldürmeyecektiniz!

Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor. Şu ana dek 2 bin 215 kişi öldü, 8 bin 714 kişi yaralandı. Ölenlerin 24'ünün çocuk, 458'inin ise kadın olduğu öğrenildi. İsrail tarafında ise bin 300 sivil yaşamını yitirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kutsal Şabat gecesi yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç" dedi.

ÇOK SAYIDA BASKIN YAPILDI

Netanyahu, İsrail'in "muazzam uluslararası destek topladığını" ifade etti. "Hamas'ı yok edeceklerini ve kazanacaklarını" savunan ancak bunun zaman alacağını dile getiren İsrail Başbakanı, "İsrail'e gelecek daha fazla mühimmat ve silahla savaşın devam etmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu. İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çok sayıda noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi. Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas yetkilileri gözaltına alındı. Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

Önceki günden itibaren Gazze'nin tahliyesini isteyen İsrail, dün saat 10.00 ile 16.00 arasında sivillerin geçişine izin verileceğini duyurdu. Filistinlilere "Güvenliğiniz için güneye gitmek üzere bu süreden yararlanın" çağrısında bulunuldu.

ROKET SALDIRISINDA BİR GAZETECİ ÖLDÜ

REUTERS haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı. Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÖTE yandan Anadolu Ajansı'nın (AA) bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişimin önceki gece koptuğu, haber ekibiyle iletişim kurulamadığı bildirildi.

7 EKİM SALDIRILARINI YÖNETEN FİLİSTİNLİ KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İSRAİL ordusu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına düzenlenen saldırıları yönettiğini söylediği Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Ali el-Kadi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Kassam Tugayları'na bağlı "Nuhbe" (özel kuvvetler) biriminin komutanı Kadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, Kadi'nin 7 Ekim'de Gazze'den İsrail topraklarında yapılan saldırıları komuta ettiği bilgisine yer verildi.

TANKLAR KARA HAREKATI İÇİN SINIRDA BEKLİYOR

İSRAİL, kara harekatı için Gazze sınırına sevkiyatını artırdı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot'a hazırlığını artıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor. Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini isteyen İsrail'e ait tanklar bir kara harekatı için Gazze sınırında bekliyor. Aynı zamanda kara birlikleri de tank ve zırhlı aracın sevk edildiği noktalarda bekleyişini sürdürüyor.

HAMAS, ESİR ALINAN İSRAİLLİ ÇOCUKLARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

HAMAS önceki akşam resmi Telegram kanalından Kibbutz Holet'te bir evde İsrailli çocukların çekilmiş görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Hamas savaşçıları, Aksa Tufanı Operasyonu'nun birinci gününde Kibbutz 'Holet' çatışmalarının ortasında çocuklara şefkat gösteriyor" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ YARDIM UÇAĞI MISIR'DA

TÜRKİYE'NİN Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan uçağı, Mısır'ın Uluslararası Ariş Havalimanı'na ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze için hazırlanan ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri Mısırlı yetkililere teslim edildi" denildi.

AVUSTRALYA'DAN 10 MİLYON DOLARLIK YARDIM

AVUSTRALYA Dışişleri Bakanlığı'ndan, Gazze'ye insani yardımda bulunulacağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Gazze'de çatışmalardan etkilenen sivillere yapılacak 10 milyon dolarlık yardımın 3 milyon dolarının, temel hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) verileceği kaydedildi. Yardımın 7 milyon dolarının ise Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla acil su, yiyecek, hijyen ve çocukların korunmasına ilişkin hizmetlerin sağlanması için kullanılacağı belirtildi.

BM OKULLARINDA YER KALMADI

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yetkilileri, bombalardan kaçıp Gazze'den ayrılanların sığındığı okullarda artık yer kalmadığını duyurdu.