TEKNOFEST İzmir’e rekor katılım: 1 milyon 100 bin ziyaretçi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılım diğer illeri geride bıraktı. Ankara'da katılımcı sayısı 943 bin olurken İzmir açık ara farkla 1 milyon 100 bin ziyaretçi topladı. Açıklamada, "TEKNOFEST 2023'ün finalini güzel İzmir'de yaptık. TEKNOFEST İzmir'de 5 gün boyunca 1 milyon 100 bin kişi bizlerleydi. Bu yolculukta bize yol arkadaşı olan tüm ziyaretçilerimize teşekkürler" denildi.

125 PAYDAŞ KURUM

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlediğimiz TEKNOFEST'lere 4.6 milyon kişi katıldı. 2018'den bugüne yaklaşık 10 milyon ziyaretçi TEKNOFEST'lerde Türkiye'nin geleceğine Cumhuriyet tarihimizin en büyük etkinliği olan TEKNOFEST'e 125 paydaş kurumla birlikte imza atıldı. Milletimiz akın akın yitik sevdası milli teknoloji hamlesine koştu. Seneye TEKNOFEST 2024'te görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen festival, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı. İzmir etabı ise 27 Eylül'de başlamış ve 1 Ekim'de sona ermişti.

TURKUVAZ MEDYA ORADAYDI

Birçok kuruluşun stant açtığı TEKNOFEST İzmir'de TURKUVAZ Medya Grubu da yerini aldı. Katılımcılar TURKUVAZ Medya Grubu'nun standına yoğun ilgi gösterdi. Stantta Yeni Asır Haber Koordinatörü Sezai Elgin ve Haber Müdürü Erhan Gülenç, ziyaretçilere gazete dağıttı.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, TURKUVAZ Meyda'yı temsilen TEKNOFEST'e katıldı.