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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bir asır önce eşsiz bir zaferle kurulan Cumhuriyetimiz, büyük bir milletin, büyük bir iradenin, büyük bir fedakârlığın eseri" dedi.

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100'ncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

FEDAKÂRLIĞIN ESERİ

Şanlı tarihimizin en görkemli sayfalarından biri olan 29 Ekim 1923, 100'üncü yılını kutluyor. Bir asır önce eşsiz bir zaferle kurulan Cumhuriyetimiz, büyük bir milletin, büyük bir iradenin, büyük bir fedakârlığın eseri. Hepimiz için benzersiz bir gurur ve mutluluk vesilesi olan bugün, vatan sevdalısı bir milletin dirilişinin de yıl dönümü.

BU RUH TÜRKİYE YÜZYILI İLE YAŞAYACAK

Gelecek nesillerimizin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

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