PKK’nın sözde tugay sorumlusu etkisiz

MILLI İstihbarat Teşkilatı, hudutlarda görev yapan güvenlik güçlerini hedef alan eylemin faili teröristi etkisiz hale getirdi. MİT tarafından geçtiğimiz yıl yapılan operasyondan yaralı kurtulan 'Şibli Derik' kod adlı Muhammed Azo, tedavi edilmek üzere PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderilmişti. Teröristin, Derik'e döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçilerek uygun zaman belirlendi. Saha ajanları döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçti. Terörist Azo, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÖNCELİKLİ HEDEFTİ

ŞIBLI Derik kod Muhammed Azo, Şırnak'ta Cizre-Silopi yolu üzerindeki I. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de tanksavar füzeli saldırı gerçekleştiren ve Er Tarık Tarcan'ın terhisine 20 gün kala şehit olması, üç askerimizin yaralanması ile sonuçlanan eylemin failiydi ve MİT tarafından öncelikli hedef konumundaydı. Güvenlik güçlerine karşı eylemleri bulunan terörist Azo, örgüt bünyesinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye/Derik'te ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/ YPG mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve ABD askerleri ile samimi pozlar vermişti.