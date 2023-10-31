AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e "katliam" tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısını "tasarlanmış planlı bir katliam" olarak değerlendirerek, lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetlediklerini belirtti.

En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırının, tasarlanmış planlı bir katliam olduğunu kaydeden Çelik, "'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir. İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden devletlerin, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmemesi insanlık namına utanç vericidir. İsrail'e 'Ateşkes önermiyoruz' diyerek daha çok silah gönderenler, katliam siyaseti izlemektedir." ifadelerini kullandı.