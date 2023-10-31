İsrail’in soykırımı sürüyor. Bu kez mülteci kampını vurdu: En az 100 ölü!

Gazze'yi toplu mezarlığa çeviren İsrail, 25 gündür aralıksız bir şekilde sivillerin üzerine ölüm kusuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti 25. gününde de artarak devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Orta Doğu'daki durumu görüşmek için acil düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'de güvenli hiçbir yer bulunmadığını vurgulayan Lazzarini, Gazze'de son üç haftada öldürülenler için "Bunların neredeyse yüzde 70'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor." diye konuştu.

Lazzarini, "Bunlar sadece zayiat olamaz. Kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi, uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı. Gazze'de mevcut abluka, toplu cezalandırmadır." ifadelerini kullandı.

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Filistin haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki yerel basın kaynaklarından aktardığı habere göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki Ebu Şemmale ailesine ait evin hedef alınması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

GAZZE'DEKİ HASTANELERİN ÇEVRESİNE SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini vurmaya devam etti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarından derlediği bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler, İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

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İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:

"İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil."