İsrail vuruyor Gazze ölüyor

İsrail yine mülteci kamplarını hedef aldı. Daha önce iki kez bombaladığı Cibaliye ve Bureyc kamplarını vurdu. Bombalaman ve yıkılan ev enkazları, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Bureyc kampındaki okulların üzerine düştü. İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği 3'üncü saldırısında 29, Bureij Mülteci Kampı'ndaki saldırısında ise 15 kişi hayatını kaybetti.

TAHLİYE DUYURUSU

Mülteci kampında binlerce kişinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula düzenlenen hava saldırısında 27 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir aracı hedef almasının ardından 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinlerine "acil şekilde bölgeyi tahliye etme" çağrısında bulundu. İsrail uçakları, mülteci kampına tahliye çağrısını içeren broşürler attı. Broşürlerde, "İsrail ordusu, Şati Kampı sakinlerinden, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Han Yunus şehrinin batısındaki El- Mevasi'nin güneyinde bulunan bölgelere acil şekilde gitmesini talep ediyor" denildi.

KATLİAMLARINI SAHTE VİDEOLARLA GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

DÜNYANIN gözü önünde Filistin'e ölüm yağdıran İsrail, bir yandan da katliamını gizlemek istiyor. Bunun son örneği Gazze'deki El- Ehli Baptist Hastanesi saldırısında yaşandı. İsrail, sahte görüntüler ile saldırıyı Hamas yapmış gibi göstermeye çalıştı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu algı oyununu anında ifşa etti, saldırıyı İsrail'in yaptığı gerçeğini görselleriyle kanıtladı.

"İSRAİL'İN İŞGALCİ BİR GÜÇ OLARAK MEŞRU MÜDAFAA HAKKI YOKTUR"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, BM'nin Filistin konulu özel oturumunda yaptığı konuşmada, "İsrail'in işgalci bir güç olarak meşru müdafaa hakkı yoktur" dedi. Nebenzya, konuşmada çatışmaların durması gerektiğini söyleyerek, "Akan kanın durdurulması, krizin bölgeye yayılmasının önlenmesi gerekiyor" dedi.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN TÜRKİYE'DE KORUNMASI İÇİN TEKNİK EKİP KURULDU

Filistinli yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesi konusundaki girişimler sonuç verdi. Önceki gün, çocukların Türkiye'de himaye edilmesi girişimine dair teknik ekip kuruldu. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Filistinli yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesi için çabalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde teknik ekip kurulduğunu açıkladı. Göktaş, bölgede ateşkesin sağlanması için bakanlık olarak Birleşmiş Milletler'e mektup gönderildiğini de vurguladı.

BM: İSRAİL İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASINI ENGELLİYOR

Birleşmiş Milletler, yeni bir açıklama yaparak, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonu, yerinden edilmiş yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor" dedi. Öte yandan insani yardım taşıyan TIR'lar, haftalardır İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan girdi.

İSRAİL'E ASKERİ MALZEME SATAN ŞİRKET LONDRA'DA PROTESTO EDİLDİ

İNGİLTERE'DE Filistin destekçisi bir grup, İsrail ordusuna destek verdiği gerekçesiyle İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Londra'daki merkez binasının girişine kırmızı boya atarak protesto düzenledi. Palestine Action isimli grup, paylaşımında, "Hükümetimiz soykırım işbirlikçisi" ifadeleri kullanılırken, Leonardo'nun Filistinlilere saldırılar düzenleyen "İsrail ordusunu donattığı" kaydedildi. Londra'da protestocular, One Eagle Place binasının girişini kırmızıya boyayıp duvarlarına Filistin'e destek sloganları da yazarken, Palestine Action'ın açıklamasında, "Leonardo, İsrail'e Apache helikopterlerinin ve Gazze'yi bombalayan F-35 uçaklarının parçalarını satıyor" denildi.