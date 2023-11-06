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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'a Ayder'de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı

Başkan Erdoğan'a Ayder'de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi. Bu anlar, Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’a Ayder’de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Güneysu ilçesinden helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi.

Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

Erdoğan, Ayder'den ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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