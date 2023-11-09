Trump’ın ifşası ortalığı karıştırdı

ABD eski Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde ABD ile İran arasındaki gizli misilleme anlaşmasını ifşa etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan da ABD'nin kendilerine el altından mesaj yolladığını ifşa etti. İfşaların ardından ABD ile İran'ın el altında nasıl danışıklı dövüş yaptıkları gözler önüne serildi. Trump'ın çok konuşulacak İran itirafını değerlendiren uzmanlar ABD ile İran arasındaki gizli işbirliğinin doğru olabileceğini savundu.

2024 yılındaki ABD Başkanlığı için Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıklayan ve seçim çalışması için gittiği Houston Teksas'da halka hitap eden Donald Trump, 'Bunu ilk kez anlatıyorum' diyerek sözlerine başladığı cümlesinde ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ölümü ile sonuçlanan suikast sonrasında yaşananları ilk kez anlattı.

'AMA ENDİŞELENMEYİN'

ABD Başkanı olduğu dönemde ABD İHA'sını düşüren İran'ı vurduklarını söyleyen Trump, "İranlılar aradı. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üssü füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler" dedi. Trump, füzelerin İran'ın söylediği gibi ABD üssüne isabet etmediğini de sözlerine ekledi. Konunun uzmanları Trump'ın ABD ile İran arasındaki çarpıcı sözlerini değerlendirdi.

BAŞBUĞ: İRAN'IN REJİM TARAFI GİZLİ SİYONİSTTİR

ASKERİ Stratejist Coşkun Başbuğ ise Trump'ın açıklamaları ve İran'ın hamleleri ile ilgili olarak, "İran'ın ABD ve İsrail ile ortak olduğunu ben her zaman söyledim. İran, mezhepçilik ile İslam ülkelerini de bölüyor. İran'ın rejim tarafı gizli siyonisttir. Bakın, Türkiye'nin Suriye'ye harekat olayında ABD destekli PKK/YPG ile İran'ın milis kolu Haşdi Şabi işbirliği yaptı. Bu ortaklık ABD-İran işbirliğidir" dedi. ABD'de yaşayan bir dostum ile konuştuğundan da bahseden Başbuğ, "ABD'deki medyada Trump'ın sözlerine sansür var. Bir eski ABD Başkanı'nın büyük yankı yaratan bu açıklamalarının üstünü örtmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

PİRİNÇÇİ: HEP TEORİDE KALIR İCRAATTA YOKTUR

SETA Akademi Direktörü Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Trump'ın başkanlığına bakıldığında pek çok ifşanın ve devlet sırrının açıklandığına dikkat çekerek, "Açıklamaları bence doğrudur. Kudüs Tugayı Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından verdiği tepki, karşılık oldukça düşük. Kudüs Komutanı'nın öldürülmesi sonrası daha büyük bir etki yaratılması beklenirdi. İran'ın sürekli retorik yarattığını görüyoruz. İran hep teoride kalır, icraatta yoktur" dedi.

AĞAR: İRAN ACEM AKLI İLE OYNAMAK İSTİYOR

TERÖRLE Mücadele ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi'nin, Suriye ve Irak'ta ABD'ye karşı mücadele etmediklerine dair açıklamalarını hatırlattı. Ağar, "İran, son derece ilginç Acem aklı ile oyun oynamak istiyor. Ancak mesele oyun oynamanın ötesine taştı. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın açıklamaları da çok manidar. Taktiksel gıdıklamaları mücadele aritmetiği gibi okumamızı istediler. Topa girmiş gibi görünmek için bunu yapıyorlar" dedi.

PEKİN: SAVAŞA GİRMEZ ÇÜNKÜ PARASI YOK

GENELKURMAY İstihbarat Dairesi eski Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, ABD ile İran'ın sık sık arka kapı diplomasisi yürüttüğünü belirterek, "İran'a Gazze olaylarından hemen sonra 'Savaş açmayın' diye mesaj gönderdiler. Katar'ı elçi yaparak bir de öyle haber gönderdiler. Trump'ın anlattıkları da böyle. Taktiksel amaçlı, günü kurtarmak için yapılan şeyler. Bu taktik çalışmalar stratejiyi pek etkilemiyor" diye konuştu. Pekin, Trump'ın anlattıklarının doğru olma ihtimaline atıfta bulunarak, "İran doğrudan savaşa girmez. Ekonomik durumları çok kötü. Savaş demek, kan ve para demek" dedi.