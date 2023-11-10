Gazze'deki hükümetten "çok geç olmadan bölgeyi kurtarın" çağrısı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "Bu bir yardım çağrısı, çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötü seviyede olduğu vurgulanan açıklamada, "Nazi (İsrail) işgalinin Filistin halkına uyguladığı kitlesel aç bırakma, soykırım ve etnik temizlik nedeniyle Gazze'nin artık tam anlamıyla felaket bölgesi haline geldiği" ifade edildi.

Belediyelerin su tedariki, kapalı sokakların açılması ve atıkların tahliyesi gibi hizmetlerinin neredeyse durmak üzere olduğu belirtilen açıklamada, önümüzdeki birkaç saatin sağlık sisteminin tamamen durması açısından çok önemli olduğu dolayısıyla bunun "son yardım çağrısı" olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu çağrıyı tüm İslam dünyasına ve hala insanlığını muhafaza eden özgür insanlara yapıyoruz: Gazze Şeridi'ni ve sakinlerini, 34 gündür devam eden bu yangın yerinden kurtarmak için acilen ve ivedilikle harekete geçilmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin çağrısında, "artık ya Filistin halkının durumunun fark edileceği ya da İsrail'in koca bir halkı açlık, susuzluk, hastalık ve cephaneleriyle ölüme terk ettiğinde pişmanlık duyulmaması gerektiği bir evreye gelindiği" vurgulandı.