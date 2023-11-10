Kendi enerjisini üreten şehir

Ordu şehircilik, turizm, sanayi, tarım gibi yatırımların dışında son dönemde yenilenebilir enerji tesisleriyle de gündem oluyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde yenilenebilir enerji yatırım ve kullanımlarına büyük önem vermişti. Belediye Başkanı seçildikten sonra da bu yatırımlarını sürdüren Güler, Akkuş'ta rüzgar elektrik santralleri kurmuş. Burada 240 megavat elektrik üretilirken, hedef çok daha ilerisi. Şu anki haliyle bile Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güce sahip durumda. Ayrıca belediyelerin enerji ihtiyacı da bu merkezden sağlanıyor.

GÜNEŞ SANTRALLERİ VAR

Ayrıca turizm hedefleri ile örtüşen atılımlardan biri olan yeni otogarın çatısı da tamamen güneş enerji panelleri ile donatıldı. Böylelikle otogar kendi elektrik ihtiyacını kendisi karşılıyor. Ayrıca Ordu'daki çöpler de enerjiye dönüştürülüyor. Günde 7 bin konutun elektrik ihtiyacı bu çöplerin dönüşümü ile kazanıyor. Başkan Güler, çıtayı neredeyse 5 kat ileriye koymuş. 33 bin konutun elektriğinin çöplerin dönüştürülmesinden sağlanması planlanıyor.

YAĞMUR SULARINI DEPOLAMAYAN BİNALARA RUHSAT ÇIKMIYOR

Küresel iklim krizi ile su kıtlığı adım adım geliyor. Ordu'nun su sıkıntısı çekmemesi için birçok çalışma gerçekleştirilirken, en dikkat çekici hamlelerden biri suyun israf edilmemesi ile ilgili. Başkan Güler, bu konuda oldukça hassas davranıyor. Ordu'da yağmur suları depolanarak tarımda kullanılıyor. Bu çalışma ile 12 milyon lira tasarruf edildi, 3 milyon metreküp su kaybı da önlendi. Yeni binalarda bu sisteme uymayanlara ruhsat verilmiyor. Ordu'da su israfını önlemek belediyenin kırmızı çizgisi olarak belirtiliyor. Ayrıca 6 yeni su sondaj kuyusu açıldı, 34 yeni su sondaj kuyusu ve göletlerde çalışmalar sürüyor.

DERELER İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA

Ordu'nun, türkülere konuk olan dereleri eskisi gibi çağlasın diye kentteki derelerde düzenleme çalışmaları var. Düzensizlik ve taş yığılmaları gibi nedenlerden akışkanlığını kaybeden dereler tek tek temizleniyor. Bu çalışmaları yapanları Başkan Hilmi Güler, "Kahraman" olarak tanımlıyor.

EZBER BOZAN ORDU

TAKVİM GAZETESİ KÖŞE YAZARI EKREM KIZILTAŞ: "Ben bir Orduluyum. Ordu'nun geçmişi ve geleceği ile alakalı söylenebilecek olan şey son dönemde ezber bozan gelişmeler. Özellikle son dönemlerde gittikçe gelişen ve güzelleşen insan elinin dokunduğu, tabiata uyumlu gelişmelerin yaşandığı bir şehir. İşin gerçeğini söylemek gerekirse Hilmi Bey'in başkanlığından sonra ben ezber bozan bir Ordu ile karşılaştım. Neden, rutin belediye hizmetlerinin ötesinde fındık kabuğundan aktif karbon yapmak, bot imal etmek, fındık ile alakalı çeşitli projeler üretmek, tavuk ve kaz yetiştiriciliği yapmak. Dolayısıyla sürekli ilerlemeye ve gelişmeye yönelik bir yönetim şu anda Ordu'da hâkim. Şehre baktığımızda sürekli bir gelişme çizgisi yakalandığını ve galiba her akla gelenin fizibil yapılabilecek bir şeyse yapıldığı bir şehir haline geldiğini görüyoruz. Eski Ordu nerde yeni Ordu nerde denilebilecek bir noktadayız. Tarıma yönelik adımlar da atıldığını görüyoruz. Dolayısıyla topyekün şehirde yaşanan insanların halini ve istikbalini düşünen bir anlayış hakim."

GENÇLER SORDU YAZARLAR CEVAPLADI

Sadece bir alanda değil her alanda varlığını hissettiren Başkan Güler bu defa üniversite öğrencileri ile ekibi Kültür Otağı'nda bir araya getirdi. Ordu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri ile kısa bir söyleşiye katılan ekipte moderatörlüğü Ekrem Kızıltaş yaptı. Levent Tüzemen, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Mehmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Güler, Nihan Günay ve Yüksel Aytuğ öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar ve çıktıkları yolda asla pes etmemelerini, parolanın ise çalışmak, çalışmak ve daima okumak ve çalışmak olduğuna vurgu yaptılar.

ORDULULAR ÇOK ŞANSLI

ATV HABER SPİKERİ NİHAN GÜNAY: "Ordu'ya ikinci gelişim. Ordu'nun doğası, fındığı, çikolatası, başkanı ayrı güzel. Biz Sayın Başkanımızla Enerji Bakanlığı döneminden tanışıyoruz. Çok eski bir gönül bağımız var. Ordu'da yeni açılan Yoroz Tepesi'ne tırmandık, çok güzeldi. Harika manzarası var, o kadar yoldan sonra her şeye değdi bence. Gerçekten çok güzel olmuş. Ordulular çok şanlı bence."

ORTADA BÜYÜK BiR BAŞARI VAR

SABAH GAZETESİ HABER KOORDİNATÖRÜ KENAN KIRAN: "Ordu'da güne güzel başladık. Yeni açılan Yoroz Tepesi'ne tırmandık. Burası muhteşem bir yer. Ordu'yu ve Giresun'u gören en yüksek tepe olduğunu söylediler. Burasının muhtemelen turizmin merkezi olacağını düşünüyorum. Ordu fındık ile anılıyor. Türkiye'nin en güzel fındıklarından biri. Kybele markası muhteşemdi. Çikolatanın tadı şahaneydi. Büyükşehir Belediyesi bu çikolataları üretiyor ve satıyor. Biz hep şunu diyorduk. Fındık burada üretilir, yurt dışında çikolata yapılır, bize gelir. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Bey artık kendi ürettiğimizi ürüne çeviriyor ve vatandaşa satıyor. Bu büyük bir başarı."

ORDU'DA 5 YILDA YAPILAN DEĞİŞİM BİR DEVRİM GİBİ

SABAH GAZETESİ SPOR YAZARI LEVENT TÜZEMEN: "Ordu Türkiye'ye örnek olabilecek bir belediye başkanına sahip. Hilmi Başkanı ben bakanlık döneminden tanıyorum. Açık konuşuyorum bu kadar çalışkan, bu kadar mütevazi, işine bağlı, tamamen halkını düşünen belediye başkanlığını bu ülkede bulmak çok zor. Ordu'da beş senede yaptığı değişim bir devrim gibi. Tamamen halka açılmış sahiller, halkın hizmetine sunulmuş millet bahçeleri, özellikle Fatsa'ya yapmış oldukları ada çok değerli. Ben Ordu halkının değerini bildiğine inanıyorum. Çünkü Ordu'yu yaşanabilecek huzurlu ve keyifli bir kent haline getirmiş. Sakin tertemiz bir kent. Böyle bir başkana sahip olmanın mutluluğunu yaşamalı Ordulular. Keşke İstanbul'un da böyle bir belediye başkanı olsa bizler de bu mutluluğu yaşasak. Yaptıkları yapacaklarının bir garantisi. Önümüzdeki yıl da dilerim başkanlığa seçilir ve Ordu'ya bir 5 yıl daha önemli hizmetler yapar. Ordu'nun Hilmi Başkan döneminde ciddi bir kalkınma yaşadığını, mükemmel bir ivme yakaladığını gelecek 5 yıl süreç içerisinde Ordu'nun yaşanılacak şehrin ötesinde bir turizm kenti olacağını net olarak söyleyebiliyorum. Sayın Bakanımızın eline, yüreğine ve çalışkanlığına sağlık."