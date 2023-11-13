Hamas’ın tünellerini PKK taktiğiyle bombalıyorlar

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim tarihinden bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlarda sınır tanımadan devam ediyor. Hastane, ambulans, kilise, okul mezarlık demeden çoluk çocuk, kadın demeden havadan, karadan, denizden saldırıp sivilleri katleden ve büyük bir savaş suçu işleyen Netanyahu'nun ölüm kusan İsrail Ordusu şimdi PKK taktikleri uygulamaya başladı. Yıllarca kedileri kuyrularına bağladıkları bez parçalarını tutuşturup ormanlara salan PKK'nın yaptığı gibi, üzerine zaman ayarlı ya da uzaktan kumandalı bomba yüklediği köpekleri Hamas'ın tünellerine yollayan İsrail ordusu da, patlattığı bombalarla tünellerde büyük zarara neden oluyor. Bu sistem gözü dönmüş Netanyahu'nun hırsını gözler önüne seriyor.

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLER

Gazze'nin altı adeta bir yer altı şehri gibi olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Bazı tüneller yerin 40 metre altına kadar uzanırken Hamas kuvvetleri olası bir kara harekatında burada hızlıca konum değiştirip İsrail'i zor durumda bırakabilir. Bu yüzden gözü dönmüş İsrail Ordusu, Hamas'ın kazdığı tünellerde ilerleyen özel eğitimli ve bomba taşıyan köpekleri sisteme dahil etti" dedi. Başbuğ, "Köpekler tünellere salındıktan sonra patlatılıyor. Bazı köpekler uzaktan kumandayla patlatılıyor, bazılarının üzerinde ise zaman ayarlı bomba var. PKK bu taktiği yıllarca ormanlarımızı yakmak için kullandı. Kuyruklarına bağladıkları bez parçalarını ateşe verip kedileri ormanlara saldılar" dedi. Başbuğ "İsrail ve akıl hocası ABD, 'insani mola' adını verdikleri taktikle Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçmeye çalışan sivilleri tuzağa düşürüyor ve uçaklarla onları bombalıyor. Gazze'nin kuzeyinde yer alan tüm hastaneleri de savaş suçu işleyerek vurmaya devam ediyor" dedi.

ÖLÜ SAYISI 11 BİN 100'Ü AŞTI

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 100'ü aştığını, bu kişilerin 8 binden fazlasının çocuk ve kadın olduğunu bildirdi. Yaralı sayısının ise 28 binin üzerinde olduğu belirtildi. Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI BOMBALANDI

İSRAİL savaş uçaklarının dün Gazze kentinin Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Gazze'deki sivil savunma ekipleri, saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Enkaz altından bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

BM OFİSİNE SIĞINAN SİVİLLER ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gazze'deki ofisinin bombalandığını duyurdu. UNDP, personelin 13 Ekim'de ofisi terk ettiği ve yerleşkeye sivillerin sığındığını belirtti. UNDP Yöneticisi Achim Steiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu her açıdan yanlıştır. Siviller, sivil altyapı ve BM tesislerinin dokunulmazlığı her zaman korunmalıdır" dedi.