Son dakika: Burdur’da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM Büyüklük:4.4 (Mw) Yer:Yeşilova (Burdur) Tarih:2023-11-13 Saat:08:28:27 TSİ Enlem:37.689 N Boylam:29.944 E Derinlik:13.23 km Detay:https://t.co/GaE64M9MNy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2023
Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.