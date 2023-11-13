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Haberler Gündem Son dakika: Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

AA
Son dakika: Burdur’da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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