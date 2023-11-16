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Başkan Erdoğan Gazzeli hastaları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen kanser hastalarını ziyaret etti. Erdoğan, başhekimden hastalar hakkında bilgi aldı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan Gazzeli hastaları ziyaret etti

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardan ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den getirilen ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen kanser hastalarını ziyaret etti. Erdoğan, başhekimden hastalar hakkında bilgi aldı.

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