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Haberler Gündem ‘Acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerekiyor’

‘Acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerekiyor’

HABER MERKEZİ
‘Acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerekiyor’
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazze'de yaşananların bir savaş suçu olduğunu ve asla kabullenilemeyeceğini belirterek, "Gazze'de sivillere yönelik saldırılar derhal sonlandırılmalı ve ateşkes ilan edilmeli" dedi. Güler, terörle mücadele operasyonlarında masum sivillerin, tarihi-kültürel varlıkların ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü önlemin alındığını vurgularken, Türkiye'nin bu yöndeki hassasiyeti ile katliamları sırasında Gazze'nin tarihini ve kültürünü de yok eden İsrail arasındaki derin farkı da ortaya koymuş oldu. Ayrıca Bakan Güler, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise bin 868 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" bilgisini verdi.
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