İşgalci İsrail tekrar Cibaliye Mülteci Kampı’nı hedef aldı: Ölenler ve yaralananlar var

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına alan ve kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum sivilin ölümüne neden olan katil İsrail ordusu; gece Gazze Şeridi'nin birçok noktasını bombalamaya devam etti. Bölgede "soykırım" suçu işleyen katliam ordusu, yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin Şeyh Rıdav, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı.

İsrail'in, Deyr el-Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş bir grup insanı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DA DÜZENLEDİĞİ SİHA SALDIRISINDA 3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ YARALANDI

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, "İşgal güçlerinin Cenin Kampı'nda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda" 3 Filistinli hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun onlarca askeri araç, buldozer, helikopter ve SİHA'larla Cenin kenti ve kampına gece saatlerinden beri düzenlediği baskın hala devam ediyor.

İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı gerçekleştirerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.

İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

İSRAİL ASKERLERİ CENİN'DEKİ İBNİ SİNA HASTANESİ'Nİ KUŞATTI

Cenin kentine onlarca askeri araçla farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ne baskın düzenlediğini ve Filistin Kızılayına ait ambulans ekiplerini hastane önünde yaklaşık bir saattir gözaltında tuttuğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bazı sağlık görevlilerini hastaneyi boşaltmaya zorladıktan sonra gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin hastaneyi kuşatarak, çalışanların hastaneyi derhal terk etmelerini istedi ancak bazı görevli doktorlar bu talebi reddetti.

Sosyal medyada da birçok hesap İbni Sina Hastanesi'ni kuşatan İsrail askerlerinin silah zoruyla, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görüntüleri paylaştı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarda, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

DSÖ: BEBEKLERİN ŞİFA HASTANESİNDEN TAHLİYESİ İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR

ABC News'ün haberine göre, DSÖ'den Dr. Richard Brennan yakıt eksikliği ve güvenlik durumunun tahliyeyi zorlaştırdığını belirtti.

Brennan, DSÖ'nün günlerdir Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerle iletişim kuramadığını söyleyerek, "Bu tamamen umutsuz bir durum." dedi.

Örgütün, Mısırlı yetkililerle birlikte, tahliyeler için "güvenlik teminatı ve güvenli geçiş" sağlamak üzere Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail Savunma Kuvvetleri ile müzakere ettiğini aktaran Brennan, yakıt eksikliğinin de tahliyeler için sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Brennan, yenidoğanların, prematüre bebeklerin ve yoğun bakım hastalarının tahliyesi için Şifa Hastanesine hareket edecek bir konvoy oluşturmaya çabaladıklarını ancak bunun çok fazla planlama gerektirdiğini belirterek, "Filistin Kızılayının ambulanslarının çoğu şu anda çalışmıyor, bu yüzden Mısır'dan ambulans getirip Şifa Hastanesine götürmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dr. Brennan, söz konusu durumla ilgili 24 saat içinde daha fazla ayrıntıya sahip olmayı umduğunu kaydetti.

DSÖ tarafından elde edilen son bilgilere göre, Şifa Hastanesinde 36'sı yenidoğan ve 27'si yoğun bakım hastası olmak üzere yaklaşık 600 hasta, 280 personel ve 2 bin 500 yerinden edilmiş kişi bulunuyor.

Hamas: ABD'nin, hastaneleri askeri alan olarak kullandığımıza ilişkin açıklamaları apaçık yalan bir hikayenin tekrarı

Hamas Hareketi, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de hastane ve okulları askeri alanlar olarak kullandığı yönündeki iddialarının, İsrail ordusunun sunduğu "apaçık yalan bir hikayenin tekrarı" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını tekrarlamasını benimsemesi kınandı.

Hastanelerin kullanıldığına dair iddiaların reddedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pentagon'un Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullandığı iddiası ve ardından ABD Dışişleri Bakanlığının Hamas'ın hastaneleri ve okulları askeri alan olarak kullandığı iddiası apaçık yalan bir hikayenin tekrarıdır."

"Bu yalan hikaye, Rantisi ve Şifa Hastanesi'nin basılması, hastaların ve sağlık personelinin güvenliğine yönelik tehdit sonrasında işgal ordusu sözcüsünün zayıf ve gülünç oyunlarıyla ortaya çıktı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara, hastaneleri ve okulları denetleyecek uluslararası bir komite oluşturma çağrısına kulak asılmamasının, Gazze Şeridi'ndeki halkın maruz kaldığı savaş suçları ve soykırımlarda ABD yönetiminin sorumluluğunu ve işgalle ortaklığını gösterdiği vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin "karargah" olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in burayı basmasını, bu ülkenin söylemleri üzerinden savunmuştu.

Dün bir gazetecinin, Biden'a, "Hastaneleri korumalıyız." açıklamasını hatırlatarak, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni basmasının "gerekçeli olup olmadığını" sormuştu.

Biden, bunun üzerine, hastanenin "karargah" olduğunu ispatlayamayan İsrail'in eylemini savunarak, "Hamas, askerlerini ve karargahını hastanenin altında saklayarak savaş suçu işliyor. Bu bir gerçek. Olan bu." iddiasında bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 15 Kasım'da basına verdiği demecinde, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

ABD: GAZZE'YE DAHA ÇOK YAKIT GİRİŞİ GEREKİYOR&NBSP;

Miller, düzenlediği günlük basın brifinginde AA muhabirinin, "İsrail'in yakıtı savaşta silah olarak kullandığı fikrine katılıyor musunuz? Bize ABD'nin Gazze'ye yakıt girişi konusundaki yaklaşımını anlatabilir misiniz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

İsrail'in yakıtı silah olarak kullanıp kullanmadığına dair bir açıklama yapmayan Miller, "Gazze'ye daha çok yakıt girmesi gerektiğine katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Miller, İsrail hükümetine bu konuda baskı yaptıklarını belirterek, bu yakıtın sadece tırlar için değil, hastaneler ve diğer insani hizmetler için de gerekli olduğunu vurguladı.

"HASTANELERİN HAVADAN VURULDUĞUNU GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef almasına ilişkin ise Miller, "Hastanelerin havadan vurulduğunu görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Miller, Hamas'ın hastaneleri "karargah" olarak kullandığı iddialarını yinelerken, "İsrail'in hastanelerde sınırlı askeri operasyon yapması uygun olabilir ancak burada sivillere zararın en aza indirgenmesini istiyoruz. Hastaneleri çatışmaların ortasında görmek istemiyoruz." dedi.

BLİNKEN'DAN, İSRAİL'E BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ İÇİN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın, Gantz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Gazze'ye insani yardım ihtiyaçlarının bir an önce ulaştırılmasının öneminin vurgulandığı aktarılan açıklamada, ABD vatandaşları dahil rehinelerin salıverilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, yerleşimcilerin aşırılıkçı şiddetinin artan seviyeleriyle mücadele etmek de dahil Batı Şeria'da gerilimin azaltılması için kesin adımlar atılmasının önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Blinken'ın görüşmede ABD'nin iki devletli çözüme bağlılığını bir kez daha dile getirdiği kaydedildi.

BLİNKEN, MISIRLI MEVKİDAŞI İLE DE GAZZE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Blinken, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'deki durumu, sivillerin korunmasının önemini ve Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiğimizi görüştük." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'ye insani yardım akışını sağladığı için Mısır'a teşekkür ettiğini aktardı.

ABD: Ürdün'ün Gazze'deki sahra hastanesinde çalışanların yaralanmasından endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Blinken'ın İsrail'in Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nin çevresini bombalaması sonucu sağlık çalışanlarının yaralanmasından "derin endişe" duyduğunu ilettiği belirtilerek, "Bakan Blinken, hastanelerdeki siviller ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Blinken'ın Ürdün'e Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları için teşekkür ettiğinin kaydedildiği açıklamada, ABD'nin iki devletli çözüme bağlılığını vurguladığı aktarıldı.

SULLİVAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORUNMASI ÇAĞRISI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahra hastanesinde çalışanların yaralanmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Gazze'de Filistinlilere hizmet sağlayan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirten Sullivan, "Çatışmadaki hayati görevler üstlenen sağlık çalışanları korunmalıdır." mesajını verdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.