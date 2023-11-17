Zehir tacirlerine son verecek proje: NARVAS

Bakan Ali Yerlikaya, Sarallar, Aktaşlar gibi büyük çetelerin çökertildiği operasyonların yanı sıra FETÖ'ye yönelik de başarılı operasyonlara imza attı. Yapılan bütün operasyonlarda 30 bin 958 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 bin 974 zehir tacirinin tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan bu operasyonlar kapsamında da 30 binin üzerinde kişinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları belirtildi.

SATIŞLARIN TESPİTİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) sayesinde sokağın tomografisini çektiklerini ve yazılım projesi ile, hangi sokak başında, hangi noktada uyuşturucu satışı yapılıyor tespit edilebileceğini açıkladı. Son 10 ayda uyuşturucuyla mücadelede 197.354 operasyon düzenlenirken bu operasyonlarda 23 bin 973 şahıs tutuklandı, 8 bin 969 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Başta uyuşturucu olmak üzere bağımlılıkla mücadelede çok sağlam bir duruş sergilediklerini belirten Bakan Yerlikaya projenin 1 Haziran 2022 tarihinde pilot il olarak İstanbul'da başladığını, 1 Kasım 2023 itibarıyla 30 Büyükşehir uygulandığını, 1 Ocak 2024 itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırılmasının planlandığını belirtti.