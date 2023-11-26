Barış için gereken çaba gösterilecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonunun olağan toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ı kabul etti.

LİDERLERİN İŞBİRLİĞİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'ndeki görüşmede, bölgesel ve küresel ölçekteki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Liderler arasındaki güçlü diyalog ve yakın işbirliğinin, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, sorunların çözümündeki önemine işaret edilen görüşmede, liman altyapılarının güçlendirilmesi, ihraç izinlerinin hızlandırılması ve ticaretin imal edilen ürünler üzerinden çeşitlendirilmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefi doğrultusunda artırılması gerektiği ifade edildi. Enerji, yatırımlar, turizm ve Rusya'nın altyapısının güçlendirilmesine ilişkin işbirliği konusunda mutabık kalınan görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasının kalıcı çözümü ile Gazze'ye insani yardım için Türkiye ve Rusya'nın gereken gayreti göstereceği kaydedildi.