Bursa enerjisini üretiyor

Yeşil Bursa bu özelliğini ön plana çıkartacak temiz enerji yatırımlarında da öncü olmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konuda özellikle Buski Genel Müdürlüğü'nün yatırımları olduğunu, şimdi katı atıktan enerji üretmek için yeni bir tesis yapılacağını söyledi. Başkan Aktaş, bu konudaki yatırımları ve alınan sonuçları şöyle sıraladı:

● Buski bünyesinde 2022 yılında hidroelektrik santrallerinden 14 milyon 50 bin 726 kilovatsaat, güneş elektrik santrallerinden 837 bin 145 kilovatsaat ve çamur yakma tesisinden 10 milyon 372 bin 60 kilovatsaat olmak üzere toplam 25 milyon 260 bin 473 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.

● Yaklaşık 16 bin 840 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise '494 bin adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 11 bin 115 ton karbondioksit salınımı engellendi.

● Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji ile Buski Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 15'i karşılandı.

● Öte yandan Burulaş Genel Müdürlüğü'nün metro istasyonlarının çatılarında uygulamaya aldığı güneş enerji santrallerinden, geçen yıl 2 milyon 203 bin 38 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi.

● Yaklaşık bin 470 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise '43 bin 66 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 969 ton karbondioksit salınımı engellendi.

● Üretilen bu enerji ile Burulaş Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 3'ü karşılandı.

● Büyükşehir, 'Buski ve Burulaş bünyesinde hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde' geçen yıl toplam 137 milyon 523 bin 613 kilovatsaat elektrik enerjisi üretti.

● Üretilen bu enerji, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda 2022 yılı içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 52'sine karşılık geldi.

● Toplam 92 bin 300 konutun tüketimine eşit bu üretimle toplam '2 milyon 689 bin 333 adet ağaç dikimine eşdeğer olarak' 60 bin 510 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu.

10 BİN KONUTA ELEKTRİK ÜRETİMİ

Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde alanında uzman akademisyenlerle yapılan yer tespit çalışmaları sonucunda, Nilüfer ilçesi Kuruçeşme mevkiinde etrafı tamamen maden ocaklarıyla çevrili alanda Katı Atık Entegre Tesisi kuruluyor. Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi'nin yaklaşık 1 milyar TL'ye mal olması bekleniyor. Burada 100 bin konutun ihtiyacını karşılayacak seviyede elektrik enerjisi üretilecek. Çevreye hiçbir zararı olmayacak şekilde projelendirilen tesiste oluşacak atık ısıyla, seralar ısıtılacak. Yapılacak tesisin Avrupa'da 570 tane örneği bulunuyor. Su kaynaklarına, rüzgar durumuna ve bulunduğu konuma göre 31 kriterde sınavı geçen tesis, 30 yıl hizmet verecek.