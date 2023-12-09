‘Adil bir barışın kaybedeni olmaz’

BU yıl 7'ncisi düzenlenen TRT World Forum'a katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasında gündeme dair önemli demeçler verdi. Sözlerine, foruma katılan tüm misafirlere teşekkür ederek başlayan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı savaş suçlarına dikkat çekti.

KÜRESEL BARIŞ VURGUSU

ERDOĞAN, "Gazze'de devam eden katliam başta olmak üzere küresel ölçekte son derece sancılı dönemden geçiyoruz. Küresel barışı ve güvenliği sağlamakla mükellef uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz. Adil bir barışın kaybedenin olmayacağı gerçeği karşımızda durmaktadır. Temennimiz bizim adeta kendimizi paralayarak edilmesidir. Türkiye daha fazla kan akmaması, gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır. Buna artık bir dur demenin zamanı çoktan gelmiştir" diye konuştu.

"BATI MEDYASI NEREDE!"

TÜRK demokrasisi ne zaman riske girse tetikçiliğe soyunan postallı medya mensuplarını asla unutmayacağını dile getiren Erdoğan, "Esasen kalemini, köşesini güç odaklarına verenlerin saldırılarına İBB başkanlığımdan itibaren maruz kaldık. Muhtar bile olamaz manşetinden 411 el kaosa kalktı provokasyonuna kadar nice medya operasyonunun hedefi haline getirildik, bunların hiçbirine boyun eğmedik. Gerektiğinde ağır bedeller ödemeyi göze alarak hakiki demokrasiyi tesis ettik. Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü, nerede dünya? manşetlerini atmıyorlar? İngiltere, ABD'nin, Fransa'nın, Almanya'nın meşhur gazeteleri nerede? Hiçbirinin sesi çıkmıyor. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla bu zorlukların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"LAHEY'DE YARGILANACAK"

NETANYAHU ve ona destek verenlerin Lahey adalet divanında yargılanacağını belirten Erdoğan, "Kimi batılı ülkeler İsrail'in işlediği suçları çok iyi bilmesine rağmen mahcubiyetle hareket ediyor. Gazze'nin genel olarak Filistin halkanın geleceği borçluluk psikolojisine giren İsrail'in vereceği tazminat değildir. Burada pervasızca işlenen insanlık suçlarına ortak edilmeye çalışılan medya kuruluşlarına sesleniyorum. Akıl, izan, mantıkla hiçbir bağı olmayan bu aklama çabasından kandan beslenen iddiadan kurtulun" uyarısında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'unda, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani- Sadriu ile biraraya geldi.

ADAYLAR İÇİN TARİH VERDİ

BAŞKAN Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. AK Parti'nin belediye başkan adaylarını 15 Aralık'tan sonra sırasıyla açıklayacaklarını dile getiren Erdoğan, Fransa'nın Ermenistan'a zırhlı araç göndermesini eleştirdi. Fransa'nın bu hamlesini 'tahrik' olarak yorumlayan Erdoğan, "Hiçbir netice alacaklarından değil, sadece Ermenistan'ı kandırıyorlar" diye konuştu.